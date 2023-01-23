С юмором, но на серьезные темы! О чем говорили Борис Джонсон и Владимир Зеленский с украинскими студентами

Вчера, 22 января, в День Соборности Украины нашу страну посетил бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон. Вместе с президентом Владимиром Зеленским они провели встречу со студентами КНУ имени Тараса Шевченко.

На встрече присутствовали студенты из всех регионов Украины. Они могли спросить члена Британского парламента и президента Украины о том, что их интересует.

Шутка от Зеленского

Встреча началась в радушной атмосфере и с юмором. Владимир Зеленский акцентировал, что Борис Джонсон получил от мэра столицы Виталия Кличко звание почетного гражданина Киева. Это дает возможность бесплатного проезда в метро. Зеленский отметил, что даже он не почетный гражданин столицы.

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Джонсон же пошутил, что когда Владимир Зеленский приедет в Лондон, возможно, ему тоже присвоят такое звание, и он сможет получить бесплатный проезд на метро, что может сэкономить средства в британской столице.

Такая шутливая атмосфера настроила участников встречи на вопросы. Несмотря на юмор, они были серьезными.

О победе Украины

Отвечая на вопрос крымчанина: “Когда Украина победит?”, Владимир Зеленский отметил:

— Мы уже победили, потому что объединились, у нас большая нация, великий народ… Кроме того, важно провести еще и физическую деоккупацию наших территорий.

Тогда это будет не только теоретической или философской победой, это будет реальностью, — подчеркнул он.

По его словам, победу можно одержать уже в 2023 году. Но для этого украинцам нужно сохранять единство и стойкость.

— Скорость (завершения войны — ред.) зависит от нескольких вещей: крепости внутри Украины и крепости снаружи — помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов как снаружи, так и внутри, потому что это будет затягивать войну, — отметил президент.

О параллели деятельности Черчилля и борьбы Украины

Студентка КНУ Диана Яровая обратилась к бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Она вспомнила еще одного выдающегося премьер-министра страны Уинстона Черчилля, который стал одним из тех, кто в свое время помог побороть нацистский режим Гитлера. Она поинтересовалась, что, по мнению Джонсона, мог бы сделать Черчилль сегодня, чтобы прекратить военные преступления Владимира Путина.

Борис Джонсон подчеркнул, что все мы видели множество доказательств российских военных преступлений. Эти преступления должны расследоваться должным образом. Должен быть организован соответствующий трибунал, чтобы привлечь преступников к ответственности.

— Я считаю, существует очень четкая параллель между тем, что сделал Уинстон Черчилль, и тем, что сейчас пытается сделать Украина. В первые два года Второй мировой войны никто не был готов противостоять Адольфу Гитлеру и нацистам.

Черчилль прилагал большие усилия, чтобы убедить США в противостоянии. Он прилагал усилия, чтобы изменить мнения других, чтобы изменить расстановку сил, — рассказал Джонсон.

Он добавил, что только после преступления японцев в 1941 году США вступили в войну.

Так же я говорил президенту Зеленскому, что он преследует здравомыслящую стратегию.

Хочу вспомнить его визит в Вашингтон. Это была чрезвычайно здравомыслящая вещь, ведь США предоставляют большой объем помощи. Не нужно недооценивать вклад американцев.

Мир объединяется через героизм украинского народа и ВСУ. Но мир сможет по-настоящему объединиться благодаря единству западных партнеров, — подчеркнул Джонсон.

Об украинской формуле мира

Владимир Зеленский отметил, что завершение войны справедливым образом предусматривает инициированная Украиной формула мира.

— Формула мира — мощное дипломатическое оружие.

Все пункты там справедливы и честны по отношению к любому государству, с уважением к уставу ООН, к суверенитету, к территориальной целостности, — сказал президент.

Чтобы эта мирная формула принесла результаты, важно объединить вокруг реализации друзей и партнеров Украины — заручиться поддержкой как США, так и всех лидеров Европы, подчеркнул президент.

В свою очередь Борис Джонсон отметил, что Великобритания сделает все, чтобы помочь как можно скорее завершить эту войну.

По его словам, для завершения войны в первую очередь нужно как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие.

— Это значит, что нужно предоставить танки. Я горд, что мы — первая страна, которая пришлет танки (Challendger 2 — ред.), и мы ожидаем танков от других стран.

Мы хотим получить самолеты для народа Украины, и нам нужно более совершенное оборудование, вооружение всех видов, которое позволит вам защитить свою страну, — сказал бывший премьер-министр Великобритании.

Украинское образование в послевоенный период

Украинских студентов, конечно, интересует образование, а именно каким он будет после войны. Борис Джонсон считает, что Украине и Великобритании следует интенсифицировать партнерство в области экономики и образования. По его мнению, необходимо партнерство с Оксфордским университетом.

Владимир Зеленский отметил, что образование в Украине должно быть конкурентоспособным.

— Знаний достаточно, чтобы быть свободным. Важно не искать работу, а быть свободным, чтобы за тобой “ходил” бизнес или государственные институты. На мой взгляд, это самое главное — быть современным.

Образование должно быть современным, но не теряя уже существующие стандарты и достояния, — сказал президент.

Он привел пример с ударами по инфраструктуре и кибератаками. Зная слабые места, мы должны защищать их. Возможно, нужно находить другой формат энергетики, защищать финансовые институты и т.д.

22 января Украина отмечала важный праздник. Ранее мы рассказывали историю возникновения Дня Соборности Украины.

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