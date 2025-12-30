День Соборности Украины — как мы лелеяли национальную идею от Киевской Руси и по сей день

22 января — день, богатый знаковыми датами для украинцев. В 1918 году Украинская Народная Республика провозгласила свою независимость.

Годом позже УНР объединилась с Западноукраинской Народной Республикой. Именно Акт Злуки и лег в основу современного Дня Соборности Украины, впервые отпразднованного в 1999 году.

Мы решили разобраться, что такое соборность для украинцев и как мы к ней шли всю свою историю.

Что такое соборность

Институт национальной памяти объясняет, что слово соборность — многозначное. Это и объединение всех земель, где проживает определенная нация, и территориальная целостность страны, но самое главное — духовная сплоченность всех граждан.

Соборность — это не только память об общем прошлом, но и усилия ради общего будущего. К сожалению, украинцам на протяжении всего своего существования приходилось отстаивать свое право на жизнь как нации, однако именно идея соборности всегда служила маячком в море неурядиц и вела нас к независимости.

Сейчас история снова повторяется. Украинцы с оружием в руках противостоят внешней агрессии. Теперь наша задача — восстановить соборность, освободив и объединив все захваченные врагом территории, включая Донецкую, Луганскую области и Крым.

Ведь без этого невозможно говорить о суверенитете и независимости нашей страны. Читай дальше, как Украина объединяла свои земли и боролась за соборность.

Киевская Русь: первые упоминания об Украине

Украинское государство имеет более тысячелетнюю историю. Начинать ее можно с первых упоминаний об основании Киева в 482 году.

С этого времени Киевская Русь активно развивалась и наибольшего расцвета достигла во время правления князей Владимира и Ярослава Мудрого.

Именно они придали Руси вид настоящего государства и сделали ее активным игроком на международной арене.

В 1016 году вышла Русская правда — первый известный сборник правовых норм на территории Киевской Руси, регулировавший уголовное, наследственное, торговое и процессуальное законодательство.

Что унаследовала современная Украина от Киевской Руси:

христианство — Владимир окрестил Русь в 988 году;

государственный герб — трезубец был родовым знаком князей Рюриковичей;

столицу — ведь еще при Руси Киев был политическим и культурным центром украинских земель;

гривну — эта денежная единица начала использоваться еще в XI веке;

название — слово Украина впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1187 году.

В Украине до сих пор уважают князя Владимира за то, что он смог преодолеть междоусобия в борьбе за власть и укрепить Киевскую Русь. Вот, как она выглядела во времена его правления.

Галицко-Волынское княжество: утверждение европейского пути

После упадка Киевской Руси в конце XII века идея соборности украинцев никуда не исчезла, а трансформировалась в новом Галицко-Волынском княжестве (1199-1349).

Она стала новым центром политической и экономической жизни наших предков и продолжила государственные традиции Украины.

Коронация Даниила Галицкого в 1253 году показала, что Украина двигалась по европейскому пути и следовала примеру тогдашних западных монархий.

Что мы получили в наследство от Галицко-Волынского княжества:

сине-желтый цвет флага — именно такую гамму имел герб Галицко-Волынского княжества;

европейский путь развития.

Великое Княжество Литовское: распространение украинских традиций

Великое Княжество Литовское — это относительно добровольный союз литовских, белорусских и украинских земель. В то время русские земли были намного развитее литовских как экономически, так и культурно.

Поэтому Великое Княжество Литовское взяло немало норм и законов русского права, язык, веру и культуру. Литовские князья действовали по правилу нового не вводим, старого не меняем, поэтому украинские земли имели широкую автономию.

Что получила Украина от Великого Княжества Литовского:

городское самоуправление — магдебургское право;

Пересопницкое Евангелие — выдающийся рукописная памятка, на которой до сих пор приносят присягу президенты Украины.

Союз литовских, белорусских, украинских земель и небольшой части российских, польских и молдавских территорий выглядел так.

Гетманщина: национальная государственная идея украинцев

Гетманщина возникла в результате национально-освободительной революции в середине XVII века на основе Запорожской Сечи.

В то время казаки расселились на просторах Поднепровья, Слобожанщины, Донбасса и создали новую модель украинского государства.

В ее основу легли идеи соборности нашего народа, а также принципы личной свободы и прямой демократии.

Хотя Гетманщина не смогла долго продержаться, гетман Богдан Хмельницкий создал настоящее жизнеспособное государство, которое имело свою территорию, законы, органы власти, войско, финансовую, налоговую и нормативно-правовую системы.

А в 1710 гетман Филипп Орлик заключил первую в мире Конституцию — вершину политико-правового развития Гетманщины.

Что Украина переняла от Гетманщины:

народовластие;

военные традиции создания армии;

традицию конституционного государственного устройства.

УНР и ЗУНР

ХХ век стал кровавым для украинцев, как и всего мира. Но, кроме войны с нацизмом, мы неоднократно боролись за свое фундаментальное право иметь собственную страну.

Во время Украинской революции 1917-1921 годов наша нация смогла создать Украинскую Народную Республику. 22 января 1918 года Украинская Центральная Рада провозгласила ее независимость и суверенность.

УНР имела собственные судебную, избирательную, финансовую системы, правительство, герб, гимн, флаг, денежную единицу, язык, церковь и начала формирование войска.

Параллельно развивалась и Западно-Украинская Народная Республика. Разделенные между тогдашними империями украинские земли смогли объединиться 22 января 1919, когда УНР и ЗУНР провозгласили Акт Злуки.

Позже на основе УНР функционировала Карпатская Украина (1939) и был принят Акт восстановления украинской страны в июне 1941 года во Львове.

Что Украина получила от УНР и ЗУНР:

первый парламент — Украинская Центральная Рада;

первое правительство — Генеральный Секретариат УЦР;

государственные символы — герб, гимн Ще не вмерла Україна, флаг;

соборность — объединение украинских земель;

Украинскую академию наук.

Если посмотреть на карту Украины в 1919 году, то можно увидеть, что она выходила за пределы современных границ нашей страны.

Наша история свидетельствует о том, что украинцы имели национальные идеи и развивали свою страну еще задолго до существования Российской империи, а позже СССР.

Российская пропаганда десятилетиями навязывала нам миф о том, что якобы Восточная и Западная части Украины разделены и никогда не могли ладить между собой.

В 1991 году украинцы показали соборность, смелость и патриотизм. А теперь мы делаем это еще раз. Мы восстановим свой суверенитет, когда снова от Львова до Донецка, от Киева до Симферополя будет развеваться сине-желтый флаг.

Материал подготовлен на основе публикаций Института национальной памяти.

