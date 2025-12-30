День Соборності України — як ми плекали національну ідею від Київської Русі й донині

22 січня — день, багатий на знакові дати для українців. У 1918 році Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність.

А роком пізніше УНР об’єдналась із Західноукраїнською Народною Республікою. Саме Акт Злуки й ліг в основу сучасного Дня Соборності України, який вперше відсвяткували у 1999 році.

Ми вирішили розібратись, що ж таке соборність для українців та як ми до неї йшли всю свою історію.

Що таке соборність

Інститут національної пам’яті пояснює, що слово соборність — багатозначне. Це й об’єднання всіх земель, на яких проживає певна нація, і територіальна цілісність держави, але найголовніше — духовна згуртованість усіх громадян країни.

Соборність — це не тільки пам’ять про спільне минуле, а й зусилля заради спільного майбутнього. На жаль, українцям протягом усього свого існування доводилось відстоювати своє право на життя як нації, однак саме ідея соборності завжди служила маячком у морі негараздів та вела нас до незалежності.

Нині історія знову повторюється. Українці зі зброєю в руках протистоять зовнішній агресії. Тепер наше завдання — відновити соборність, звільнивши та об’єднавши всі захоплені ворогом території включно з Донеччиною, Луганщиною та Кримом.

Адже без цього неможливо говорити про суверенітет та незалежність нашої держави. Читай далі, як Україна об’єднувала свої землі та боролась за соборність.

Київська Русь: перші згадки про Україну

Українське державотворення має понад тисячолітню історію. Починати її можна з перших згадок про заснування Києва у 482 році.

З того часу Київська Русь активно розвивалась та найбільшого розквіту досягла за правління князів Володимира та Ярослава Мудрого.

Саме вони надали Русі вигляду справжньої держави та зробили активним гравцем на міжнародній арені.

У 1016 році вийшла Руська правда — перша відома збірка правових норм на території Київської Русі, яка регулювала кримінальне, спадкове, торгівельне та процесуальне законодавства.

Що успадкувала сучасна Україна від Київської Русі:

християнство — Володимир охрестив Русь у 988 році;

державний герб — тризуб був родовим знаком князів Рюриковичів;

столицю — адже ще за часів Русі Київ був політичним та культурним центром українських земель;

гривню — ця грошова одиниця почала використовуватись ще в XI столітті;

назву — слово Україна вперше згадується в Іпатіївському літописі у 1187 році.

В Україні й досі шанують князя Володимира за те, що він зміг подолати міжусобиці в боротьбі за владу та зміцнити Київську Русь. Ось, який вона мала вигляд за часів його правління.

Галицько-Волинське князівство: утвердження європейського шляху

Після занепаду Київської Русі наприкінці XII століття ідея соборності українців нікуди не зникла, а трансформувалась у новому Галицько-Волинському князівстві (1199-1349 роки).

Воно стало новим центром політичного та економічного життя наших предків та продовжило державотворчі традиції України.

Коронація Данила Галицького у 1253 році засвідчила, що Україна рухалась європейським шляхом та наслідувала приклад тогочасних західних монархій.

Що ми отримали в спадок від Галицько-Волинського князівства:

синьо-жовті кольори прапора — саме таку гаму мав герб Галицько-Волинського князівства;

європейський шлях розвитку.

Велике Князівство Литовське: поширення українських традицій

Велике Князівство Литовське — це відносно добровільний союз литовських, білоруських та українських земель. На той час руські землі були набагато розвиненіші за литовські як економічно, так і культурно.

А тому Велике Князівство Литовське перебрало чимало норм та законів руського права, мову, віру та культуру. Литовські князі діяли за правилом нового не вводимо, старого не міняємо, а тому українські землі мали широку автономію.

Що отримала Україна від Великого Князівства Литовського:

міське самоврядування — магдебурзьке право;

Пересопницьке Євангеліє — видатна пам’ятка, на якій і досі складають присягу президенти України.

Союз литовських, білоруських, українських земель та невеликої частини російських, польських та молдовських територій мав такий вигляд.

Гетьманщина: національна державна ідея українців

Гетьманщина виникла внаслідок національно-визвольної революції в середині XVII століття на основі Запорозької Січі.

У той час козаки розселились на просторах Подніпров’я, Слобожанщини, Донеччини та творили нову модель української держави.

В її основу лягли ідеї соборності нашого народу, а також принципи особистої свободи та прямої демократії.

Хоч Гетьманщина не змогла довго протриматись, гетьман Богдан Хмельницький створив справжню життєздатну державу, яка мала свою територію, закони, органи влади, військо, фінансову, податкову та нормативно-правову системи тощо.

А у 1710 році гетьман Пилип Орлик уклав першу у світі Конституцію — вершину політико-правового розвитку Гетьманщини.

Що Україна перейняла від Гетьманщини:

народовладдя;

військові традиції створення армії;

традицію конституційного державного устрою.

УНР та ЗУНР

ХХ століття стало кривавим для українців, як і для всього світу. Та окрім війни з нацизмом, ми неодноразово боролись за своє фундаментальне право мати власну державу.

Під час Української революції 1917–1921 років наша нація змогла створити Українську Народну Республіку. 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила її незалежність та суверенність.

УНР мала власні судову, виборчу, фінансову системи, уряд, герб, гімн, прапор, грошову одиницю, мову, церкву та почала розбудову війська.

Паралельно розвивалась і Західноукраїнська Народна Республіка. Розділені між тогочасними імперіями українські землі змогли об’єднатись 22 січня 1919 року, коли УНР та ЗУНР проголосили Акт Злуки.

Пізніше на основі УНР функціонувала Карпатська Україна (1939 рік) та було ухвалено Акт відновлення української держави у червні 1941 року у Львові.

Що Україна отримала від УНР та ЗУНР:

перший парламент — Українська Центральна Рада;

перший уряд — Генеральний Секретаріат УЦР;

державні символи — герб, гімн Ще не вмерла Україна, прапор;

соборність — об’єднання українських земель;

Українську академію наук.

Якщо подивитись на карту України у 1919 році, можна побачити, що вона виходила за межі сучасних кордонів нашої держави.

Наша історія свідчить про те, що українці мали національні ідеї та розвивали свою державу ще задовго до панування Російської імперії, а пізніше СРСР.

Російська пропаганда десятиліттями нав’язувала нам міф про те, що нібито Східна та Західна частини України розділені та ніколи не могли ладнати між собою.

У 1991 році українці показали соборність, сміливість та патріотизм. А тепер ми робимо це ще раз. Ми відновимо свій суверенітет, коли знову від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя майорітиме синьо-жовтий стяг.

Матеріал підготовлено на основі публікацій Інституту національної пам’яті.

