З гумором, але на серйозні теми! Про що говорили Борис Джонсон та Володимир Зеленський з українськими студентами

Учора, 22 січня, у День Соборності України нашу країну відвідав колишній прем’єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон. Разом з президентом Володимиром Зеленським вони провели зустріч зі студентами КНУ імені Тараса Шевченка.

На зустрічі були присутні студенти з усіх регіонів України. Вони мали змогу запитати члена Британського парламенту та президента України про те, що їх цікавить.

Жарти від Зеленського

Зустріч почалася у привітній атмосфері та з гумором. Володимир Зеленський акцентував, що Борис Джонсон отримав від мера столиці Віталія Кличка звання почесний громадянин Києва. Це дає можливість безплатного проїзду у метро. Зеленський зауважив, що навіть він не почесний громадянин столиці.

Зараз також дивляться

Натомість Джонсон пожартував, що коли Володимир Зеленський приїде до Лондона, можливо, йому теж нададуть таке звання, і він отримає безплатний проїзд на метро, що може зекономити кошти у британській столиці.

Така жартівлива атмосфера налаштувала учасників зустрічі на запитання. Попри гумор, вони були серйозними.

Про перемогу України

Відповідаючи на запитання кримчанина, коли Україна переможе, Володимир Зеленський зазначив:

— Ми вже перемогли, тому що об’єдналися, у нас велика нація, великий народ… Окрім того, важливо провести ще й фізичну деокупацію наших територій.

Тоді це буде не лише теоретичною чи філософською перемогою — це буде реальністю, — наголосив він.

За його словами, перемогу можливо здобути вже у 2023 році. Але для цього українцям потрібно зберігати єдність і міцність.

— Швидкість (завершення війни — ред.) залежить від кількох речей: міцності всередині України та міцності ззовні — допомоги партнерів. І не можна допускати уповільнення процесів що ззовні, що всередині, бо це затягуватиме війну, — зауважив президент.

Про паралель діяльності Черчилля та боротьби України

Студентка КНУ Діана Ярова звернулася до колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Вона згадала ще одного визначного прем’єр-міністра країни Вінстона Черчилля, який став одним із тих, хто свого часу допоміг побороти нацистський режим Гітлера. Вона поцікавилася, що, на думку Джонсона, міг би зробити Черчилль сьогодні, щоб припинити воєнні злочини Володимира Путіна.

Борис Джонсон підкреслив, що всі ми бачили багато доказів російських воєнних злочинів. Ці злочини мають як слід розслідуватися. Має бути організований відповідний трибунал, щоб притягнути злочинців до відповідальності.

— Я вважаю, існує надзвичайно чітка паралель між тим, що зробив Вінстон Черчилль, і тим, що зараз намагається зробити Україна. Упродовж перших двох років Другої світової війни ніхто не був готовий протистояти Адольфу Гітлеру та нацистам.

Черчилль докладав великих зусиль, щоб переконати США до протистояння. Він докладав зусиль, щоб змінити думки інших, щоб змінити розставлення сил, — розповів Джонсон.

Він додав, що лише після злочину японців у 1941 році США вступили у війну.

Так само я говорив президенту Зеленському, що він переслідує розсудливу стратегію.

Хочу згадати його візит до Вашингтона. Це була надзвичайно розсудлива річ, адже США надають великий обсяг допомоги. Не треба недооцінювати внесок американців.

Світ об’єднується через героїзм українського народу та ЗСУ. Але світ зможе по-справжньому об’єднатися завдяки єдності західних партнерів, — підкреслив Джонсон.

Про українську формулу миру

Володимир Зеленський зазначив, що завершення війни у справедливий спосіб передбачає ініційована Україною формула миру.

— Формула миру — це потужна дипломатична зброя.

Всі пункти там справедливі й чесні щодо будь-якої держави, з повагою до статуту ООН, до суверенітету, до територіальної цілісності, — сказав президент.

Щоб ця мирна формула принесла результати, важливо об’єднати довкола її реалізації друзів і партнерів України — заручитися підтримкою як США, так і всіх лідерів Європи, підкреслив президент.

Своєю чергою Борис Джонсон зазначив, що Велика Британія зробить усе, щоб допомогти якомога швидше завершити цю війну.

За його словами, для завершення війни найперше потрібно якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю.

— Це означає, що треба надати танки. Я гордий, що ми — перша країна, яка надішле танки (Challendger 2 — ред.), і ми очікуємо танків від інших країн.

Ми хочемо отримати літаки для народу України, і нам треба досконаліше обладнання, озброєння всіх видів, яке дасть вам змогу захистити свою країну, — сказав колишній прем’єр-міністр Великої Британії.

Українська освіта в післявоєнний період

Українських студентів, звісно, цікавить освіта, а саме — якою вона буде після війни. Борис Джонсон вважає, що Україні та Великій Британії варто інтенсифікувати партнерство в галузі економіки й освіти. На його думку, потрібне партнерство з Оксфордським університетом.

Володимир Зеленський зазначив, що освіта в Україні має бути конкурентоспроможною.

— Знань достатньо, щоб бути вільним. Важливо не шукати роботу, а бути вільним, щоб за тобою “ходив” бізнес чи державні інституції. На мою думку, це найголовніше — бути сучасним.

Освіта має бути сучасною, але не втрачаючи стандарти та надбання, які вже є, — сказав президент.

Він навів приклад з ударами по інфраструктурі та кібератаками. Знаючи слабкі місця, ми маємо захищати їх. Можливо, треба знаходити інший формат енергетики, захищати фінансові інституції тощо.

22 січня Україна відзначала важливе свято. Раніше ми розповідали історію виникнення Дня Соборності України.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!