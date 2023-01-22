Від Київської Русі й донині — як українці плекали свою соборність та втілювали національну ідею

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Січня 2023, 08:30
День соборності України
Фото: Pexels

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