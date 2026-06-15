Фронтовые истории без цензуры: 18 июня в Киеве пройдут первые Розгони для военных

Украинский милитари-проект ДВІЖ, созданный Третьим армейским корпусом, объявил о кардинальном изменении своего формата и запуске новой инициативы под названием Розгони.

Уже 18 июня 2026 года в Киеве состоится первое мероприятие в таком стиле, которое призвано объединить вокруг себя действующих военнослужащих, ветеранов и представителей милитари-комьюнити – подробности читай в материале.

Третий армейский корпус запускает юмористический проект Розгони

Главная суть обновленного формата состоит в том, что бойцы из разных подразделений Сил обороны делятся прямо со сцены непридуманными, а порой и шокирующими историями передовой и военной службы.

В свою очередь, ведущие и другие участники подхватывают эти рассказы, развивая и разгоняя армейские шутки до максимума.

Проект пройдет в атмосфере абсолютной откровенности без цензуры или запретных тем, предлагая гостям черный юмор, близкий и понятный каждому, кто имеет фронтовой опыт.

Актуальность создания подобной площадки обусловлена ​​стремительным ростом количества ветеранов и действующих военных в Украине.

Вместе с этим увеличивается и общественная потребность в формировании специфических безопасных пространств, где люди с боевым опытом могут свободно общаться в кругу единомышленников, полностью их понимающих.

Проект Розгони разработан именно для того, чтобы помочь защитникам трансформировать пережитый тяжелый психоэмоциональный опыт в чувство крепкого единства и братства через общий смех.

Кроме непосредственно юмористической части, на локации обещают сохранить фирменную атмосферу свободы: во время ивента будет действовать специальная тату-зона, где все желающие смогут сделать новые татуировки, а также будет работать интерактивная зона с милитари-иронией, где тематическая гадалка будет шутливо предскажет точную дату демобилизации.

Проект ДВІЖ, объединявший бойцов Тройки, сейчас масштабировался и остается открытым для абсолютно всех представителей Сил обороны Украины.

Организаторы приглашают милитари-сообщество приобщиться к созданию новой традиции украинского военного коммьюнити. Мероприятие запланировано на четверг, 18 июня.

Вход на территорию самого ДВІЖа начнется в 17:00, а старт съемки юмористического проекта назначен на 19:00.

По соображениям безопасности в условиях военного положения событие пройдет на закрытой локации в пределах столицы, а точный адрес проведения организаторы направят всем зарегистрированным участникам в формате SMS-сообщения непосредственно в день проведения мероприятия.

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