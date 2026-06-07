Спільний ворог у ДНК: як домашні коти стали секретною зброєю вчених у боротьбі з раком

Ми ділимо з ними дивани, довіряємо їм свої секрети та жартуємо про їхню незалежність. Але, як з’ясувалося, наші домашні коти — це не просто пухнасті компаньйони, а справжні генетичні союзники у найважчій битві людства. Нове масштабне дослідження, опубліковане в журналі Science, доводить: рак у котів і людей має набагато більше спільного, ніж вважалося раніше.

Критичний збій у ДНК

Найяскравішим відкриттям став ген FBXW7. Для обох видів він виконує роль суворого наглядача, який не дає пухлинам розростатися. Проте дослідники виявили, що саме цей ген найчастіше дає збій при раку молочної залози у котів. Схожа картина спостерігається і в онкологічних пацієнтів-людей: мутації в цьому гені зазвичай означають агресивний перебіг хвороби та гірші прогнози.

Тут є справжня подвійна перевага — своєрідна виграшна для котів і для людей, — пояснює Джеффрі Вуд, ветеринарний патолог і співавтор дослідження. За його словами, вивчаючи котячі пухлини, вчені отримують унікальний шанс розробити ліки, що рятуватимуть обидва види одночасно.

Більше ніж просто домашні улюбленці

Вчені з Інституту Велкома Сенгера в Кембриджширі провели титанічну роботу, секвенуючи ДНК із сотень зразків котячих тканин, зібраних по всьому світу — від Австрії до Нової Зеландії. Виявилося, що генетичний код котів має значно більше точок дотику з людським, ніж код собак чи лабораторних мишей.

Це має логічне пояснення. Коти живуть у тих самих будинках, що й ми, п’ють ту саму воду і дихають тим самим повітрям, піддаючись впливу тих самих екологічних канцерогенів. Хоча раніше в онкологічних дослідженнях частіше використовували собак, коти нарешті виходять на перший план.

Ерік ван дер Вейден, один із провідних науковців проєкту, зізнається, що починав цей шлях із дуже особистою метою.

— Спочатку я робив це заради кота. Але потім виявити, що є схожість і ми можемо допомогти людям — це фантастично, — каже він.

Дослідники проаналізували близько тисячі генів, еквівалентних людським. Результати приголомшили: схожість між раком у котів і людей проявляється не лише в молочних залозах, а й у патологіях крові, кісток, легень, шкіри та центральної нервової системи.

Це вже дає перші практичні результати. Нещодавні випробування показали, що хіміотерапевтичний препарат вінкристин є ефективним проти пухлин молочної залози у котів.

— Для ветеринарів це справжній прорив, адже цей вид раку у тварин зазвичай є смертельним. Раніше ми просто не знали; ми не знали, який препарат можна обрати, — ділиться професор

Джеффрі Вуд. Тепер у лікарів з’явився конкретний список цілей для майбутніх випробувань.

Подорож у тисячу миль

Попри ейфорію від відкриття, наукова спільнота закликає до виваженості. Хайме Модіано з Університету Міннесоти підкреслює, що ці результати — лише фундамент. Попереду ще багато років досліджень, перш ніж котяча генетика зможе повністю змінити протоколи лікування людського раку.

Але цей крок уже зроблено, і він дає надію на те, що наступна перемога над раком може бути здобута завдяки нашим маленьким друзям, які щодня чекають на нас вдома.

Раніше ми писали, як обрати домашнього улюбленця — читай в матеріалі покроковий гайд з вибору тваринки.

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