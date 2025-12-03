Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Apple Music назвал самые популярные песни 2025 года в Украине: полный список

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 декабря 2025, 19:00 2 мин.
Apple Music: какие украинские исполнители попали в рейтинг
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь