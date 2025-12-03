Apple Music назвал самые популярные песни 2025 года в Украине: полный список

Стриминговая платформа Apple Music подвела итоги музыкального 2025 года в Украине. Обнародованный рейтинг стал ярким индикатором вкусов аудитории: украинцы окончательно сделали выбор в пользу собственного контента, который теперь не просто конкурирует с западными релизами, а уверенно вытесняет их с лидерских позиций.
Apple Music: кто стал лидером года
Абсолютным лидером года стал Parfeniuk. Его трек Врубай возглавил чарт, собрав рекордное количество прослушиваний. Исполнителю удалось создать настоящий вирусный хит, который срезонировал с настроением большинства украинских пользователей платформы.
Вторую строчку занял представитель рок-сцены Drevo с композицией Смарагдове небо. Успех этого трека является показательным, ведь ранее песня уже успела громко заявить о себе, попав в мировой рейтинг топ-10 рок-композиций. Это подтверждает, что украинская гитарная музыка вышла на глобальный уровень качества.
Замыкает тройку лидеров американский исполнитель Teddy Swims с проникновенным хитом Bad Dreams — единственный иностранный трек, которому удалось пробиться на пьедестал почета.
Полный рейтинг Apple Music в Украине
Первая пятерка рейтинга демонстрирует широкий спектр эмоций украинского слушателя: от драйва Parfeniuk до нежной лирики Тони Матвиенко Кульбаби и глубокой коллаборации Jerry Heil и YARMAK З якого ти поверху неба.
Общий топ-10 самых популярных песен 2025 года выглядит так:
- Parfeniuk — Врубай;
- Drevo — Смарагдове небо;
- Teddy Swims — Bad Dreams;
- Тоня Матвиенко — Кульбаби;
- Jerry Heil & YARMAK — З якого ти поверху неба;
- The Weeknd — São Paulo;
- MONATIK — А що;
- ADAM — Ау ау;
- Alex Velea — Bam Bam;
- Lady Gaga & Bruno Mars — Die With A Smile.
Анализируя список, можно заметить интересное соседство: украинские артисты MONATIK и группа ADAM уверенно держат позиции рядом с мировыми поп-иконами уровня The Weeknd и Lady Gaga.
Пока подписчики Apple Music уже активно обсуждают музыкальные итоги года, пользователи другого стримингового гиганта — Spotify — замерли в ожидании своей очереди.
Традиционная кампания Spotify Wrapped, которая генерирует персональную статистику прослушиваний в формате сториз, назвала дату, когда объявит свои итоги года.
