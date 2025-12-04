Графік відключень та Холостяк: Google підбив підсумки пошукових запитів-2025

Компанія Google традиційно підбила підсумки року, проаналізувавши, що саме українці вбивали у рядок пошуку протягом останніх 12 місяців. Статистика 2025-го малює чіткий портрет нації, яка балансує між війною, побутовими викликами та пошуком розради у поп-культурі.

Незмінним лідером, як і торік, залишається енергетика, проте у топ увірвалися нові герої, несподівані вірусні іграшки та болючі втрати.

Енергетика та телешоу: лідери рейтингу

Першу сходинку загального топу забетонував запит Графік відключення світла. Це свідчить про те, що енергетична ситуація залишалася головним викликом для побуту українців протягом усього 2025 року.

Одразу за ним — прагнення відволіктися. Друге місце посів телепроект Холостяк 2025, інтерес до якого підігрівався персоною нового героя — актора Тараса Цимбалюка.

Бронзу взяв довгоочікуваний другий сезон серіалу Гра в кальмара, який знову змусив світ говорити про корейський кінематограф.

Також у десятці найпопулярніших тем року опинилися:

Вірусна іграшка Лабубу;

Бій Усик — Дюбуа;

Пісенний конкурс Євробачення 2025;

Діяльність НАБУ.

Персони року: від політики до рингу

У категорії Персона українці найбільше цікавилися тими, хто творив історію на спортивній та політичній аренах. Абсолютним лідером за динамікою зростання інтересу став Олександр Усик.

Політичний ландшафт також вплинув на запити: користувачі активно гуглили інформацію про Прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко та першу леді США Меланію Трамп. Серед зірок шоу-бізнесу, окрім Цимбалюка, українців цікавили Леся Нікітюк та співак Макс Корж.

Втрати року: що шукали українці

Розділ Втрати у 2025 році став відображенням сумних новин як українського, так і світового масштабу. Найбільше запитів стосувалося блогерки Анни Жук та відомого політика Андрія Парубія.

Культурний світ також зазнав втрат, які українці сприйняли близько до серця: користувачі шукали інформацію про смерть рок-легенди Оззі Осборна, актора Романа Попова та телеведучого Юрія Ніколаєва. Також у списку — зірка реслінгу Халк Хоган.

Кіно та серіали: що дивилися українці

Смаки українців у 2025 році розділилися між фантастикою, жахами та драмами.

Лідером став екшн Ущелина . Також глядачів привабили готичний горор Носферату, екранізація гри Майнкрафт та оскароносна стрічка Анора.

Окрім Гри в кальмара, українці “залипали” на другий сезон Венздей, кримінальну драму Гангстерленд та вітчизняні проєкти — Зворотній напрямок і Будиночок на щастя (6 сезон).

Покупки року: війна і тренди

Споживчі запити українців якнайкраще ілюструють подвійну реальність 2025 року. З одного боку, люди шукають популярну іграшку Лабубу, новий iPhone 17 та гарну вишиванку. З іншого — топи запитів заповнені товарами для виживання та фронту:

Пікапи для ЗСУ;

Зарядні станції EcoFlow та генератори;

Жіноча військова форма;

Військові облігації.

Питання року: що запитували українці у Google

Найчастіше українці намагалися розібратися у юридичних та військових термінах. Топ запитів у категорії “Що таке?” очолили:

Білий квиток; НАБУ; Мобілізаційне розпорядження; Договір довічного утримання.

Цей список чітко показує, що питання мобілізації, соціального захисту та правової обізнаності залишалися пріоритетними для суспільства. Також людей цікавили розмитнення на ЗСУ, ТРО та військовий облік.

Також, свої підсумки року вже можна побачити у Twitch recap 2025.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!