График отключений и Холостяк: Google подвел итоги поисковых запросов-2025

Компания Google традиционно подвела итоги года, проанализировав, что именно украинцы вбивали в строку поиска в течение последних 12 месяцев. Статистика 2025-го рисует четкий портрет нации, которая балансирует между войной, бытовыми вызовами и поиском утешения в поп-культуре.
Неизменным лидером, как и в прошлом году, остается энергетика, однако в топ ворвались новые герои, неожиданные вирусные игрушки и болезненные потери.
Энергетика и телешоу: лидеры рейтинга
Первую строчку общего топа забетонировал запрос График отключения света. Это свидетельствует о том, что энергетическая ситуация оставалась главным вызовом для быта украинцев на протяжении всего 2025 года.
Сразу за ним — стремление отвлечься. Второе место занял телепроект “Холостяк 2025”, интерес к которому подогревался персоной нового героя — актера Тараса Цымбалюка.
Бронзу взял долгожданный второй сезон сериала “Игра в кальмара”, который снова заставил мир говорить о корейском кинематографе.
Также в десятке самых популярных тем года оказались:
-
Вирусная игрушка Лабубу;
-
Бой Усик — Дюбуа;
-
Песенный конкурс Евровидение 2025;
-
Деятельность НАБУ.
Персоны года: от политики до ринга
В категории Персона украинцы больше всего интересовались теми, кто творил историю на спортивной и политической аренах. Абсолютным лидером по динамике роста интереса стал Александр Усик.
Политический ландшафт также повлиял на запросы: пользователи активно гуглили информацию о Премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп. Среди звезд шоу-бизнеса, кроме Цымбалюка, украинцев интересовали Леся Никитюк и певец Макс Корж.
Потери года: что искали украинцы
Раздел потери в 2025 году стал отражением печальных новостей как украинского, так и мирового масштаба. Больше всего запросов касалось блогера Анны Жук и известного политика Андрея Парубия.
Культурный мир также понес потери, которые украинцы восприняли близко к сердцу: пользователи искали информацию о смерти рок-легенды Оззи Осборна, актера Романа Попова и телеведущего Юрия Николаева. Также в списке — звезда рестлинга Халк Хоган.
Кино и сериалы: что смотрели украинцы
Вкусы украинцев в 2025 году разделились между фантастикой, ужасами и драмами.
Лидером стал экшн Ущелье. Также зрителей привлекли готический хоррор Носферату, экранизация игры Майнкрафт и оскароносная лента Анора.
Кроме Игры в кальмара, украинцы “залипали” на второй сезон Венздей, криминальную драму Гангстерленди отечественные проекты — Зворотній напрямок и Будиночок на щастя (6 сезон).
Покупки года: война и тренды
Потребительские запросы украинцев как нельзя лучше иллюстрируют двойную реальность 2025 года. С одной стороны, люди ищут популярную игрушку Лабубу, новый iPhone 17 и красивую вышиванку. С другой — топы запросов заполнены товарами для выживания и фронта:
-
Пикапы для ВСУ;
-
Зарядные станции EcoFlow и генераторы;
-
Женская военная форма;
-
Военные облигации.
Вопросы года: что спрашивали украинцы в Google
Чаще всего украинцы пытались разобраться в юридических и военных терминах. Топ запросов в категории “Что такое?” возглавили:
-
Белый билет;
-
НАБУ;
-
Мобилизационное распоряжение;
-
Договор пожизненного содержания.
Этот список четко показывает, что вопросы мобилизации, социальной защиты и правовой осведомленности оставались приоритетными для общества. Также людей интересовали растаможка на ВСУ, ТРО и воинский учет.
Также свои итоги года уже можно увидеть в Twitch recap 2025.
