График отключений и Холостяк: Google подвел итоги поисковых запросов-2025

Компания Google традиционно подвела итоги года, проанализировав, что именно украинцы вбивали в строку поиска в течение последних 12 месяцев. Статистика 2025-го рисует четкий портрет нации, которая балансирует между войной, бытовыми вызовами и поиском утешения в поп-культуре.

Неизменным лидером, как и в прошлом году, остается энергетика, однако в топ ворвались новые герои, неожиданные вирусные игрушки и болезненные потери.

Энергетика и телешоу: лидеры рейтинга

Первую строчку общего топа забетонировал запрос График отключения света. Это свидетельствует о том, что энергетическая ситуация оставалась главным вызовом для быта украинцев на протяжении всего 2025 года.

Сразу за ним — стремление отвлечься. Второе место занял телепроект “Холостяк 2025”, интерес к которому подогревался персоной нового героя — актера Тараса Цымбалюка.

Бронзу взял долгожданный второй сезон сериала “Игра в кальмара”, который снова заставил мир говорить о корейском кинематографе.

Также в десятке самых популярных тем года оказались:

Вирусная игрушка Лабубу;

Бой Усик — Дюбуа;

Песенный конкурс Евровидение 2025;

Деятельность НАБУ.

Персоны года: от политики до ринга

В категории Персона украинцы больше всего интересовались теми, кто творил историю на спортивной и политической аренах. Абсолютным лидером по динамике роста интереса стал Александр Усик.

Политический ландшафт также повлиял на запросы: пользователи активно гуглили информацию о Премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп. Среди звезд шоу-бизнеса, кроме Цымбалюка, украинцев интересовали Леся Никитюк и певец Макс Корж.

Потери года: что искали украинцы

Раздел потери в 2025 году стал отражением печальных новостей как украинского, так и мирового масштаба. Больше всего запросов касалось блогера Анны Жук и известного политика Андрея Парубия.

Культурный мир также понес потери, которые украинцы восприняли близко к сердцу: пользователи искали информацию о смерти рок-легенды Оззи Осборна, актера Романа Попова и телеведущего Юрия Николаева. Также в списке — звезда рестлинга Халк Хоган.

Кино и сериалы: что смотрели украинцы

Вкусы украинцев в 2025 году разделились между фантастикой, ужасами и драмами.

Лидером стал экшн Ущелье. Также зрителей привлекли готический хоррор Носферату, экранизация игры Майнкрафт и оскароносная лента Анора.

Кроме Игры в кальмара, украинцы “залипали” на второй сезон Венздей, криминальную драму Гангстерленди отечественные проекты — Зворотній напрямок и Будиночок на щастя (6 сезон).

Покупки года: война и тренды

Потребительские запросы украинцев как нельзя лучше иллюстрируют двойную реальность 2025 года. С одной стороны, люди ищут популярную игрушку Лабубу, новый iPhone 17 и красивую вышиванку. С другой — топы запросов заполнены товарами для выживания и фронта:

Пикапы для ВСУ;

Зарядные станции EcoFlow и генераторы;

Женская военная форма;

Военные облигации.

Вопросы года: что спрашивали украинцы в Google

Чаще всего украинцы пытались разобраться в юридических и военных терминах. Топ запросов в категории “Что такое?” возглавили:

Белый билет;

НАБУ;

Мобилизационное распоряжение;

Договор пожизненного содержания.

Этот список четко показывает, что вопросы мобилизации, социальной защиты и правовой осведомленности оставались приоритетными для общества. Также людей интересовали растаможка на ВСУ, ТРО и воинский учет.

