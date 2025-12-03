YouTube Recap 2025: как посмотреть личные итоги года

Наконец-то пользователи самого популярного видеохостинга мира смогут увидеть полную картину своих цифровых привычек. Платформа официально представила функцию YouTube Recap персонализированную статистику, которая охватывает не только музыку, но и все видеопросмотры за год.

Об этом говорится в блоге компании.

YouTube Recap 2025: когда функция станет доступна всем

Как отмечается в официальном блоге компании, это первые в истории сервиса полноценные персональные отчеты.

Хотя первыми YouTube Recap 2025 протестируют пользователи в Северной Америке, украинцам долго ждать не придется — глобальный запуск в других регионах состоится уже в течение ближайшей недели.

Новая фишка будет доступна везде: посмотреть свой год можно будет как в мобильном приложении, так и в веб-версии на компьютере. Чтобы найти заветную кнопку, достаточно зайти на главную страницу или открыть вкладку You.

YouTube личные итоги года 2025: что расскажут о тебе 12 карточек

Разработчики подошли к вопросу креативно. Это не просто сухой список просмотренных роликов. YouTube личные итоги года 2025 — это уникальная история твоих интересов, поданная через 12 интерактивных карточек.

Система проанализирует твою историю и покажет:

Любимые каналы, на которых ты “залипал” чаще всего;

Как менялись твои вкусы в течение года;

Твои самые глубокие исследования определенных тем.

Самое интересное нововведение — определение типа личности на основе контента, который ты потреблял. Так что YouTube личные итоги года 2025 могут даже удивить тебя психологическим портретом.

YouTube Music итоги года 2025

Отдельный бонус подготовили для тех, кто использует платформу как плеер. Если ты слушал много музыки, YouTube итоги года 2025 сформируют для тебя специальный отчет с топом любимых исполнителей и треков, которые были твоими спутниками последние 12 месяцев.

Но не YouTube’ом единым. Кстати, на подходе еще один хит соцсетей — Spotify Wrapped 2025, который традиционно становится доступным именно в первые дни декабря.

