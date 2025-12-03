YouTube Recap 2025: як подивитися особисті підсумки року

Нарешті користувачі найпопулярнішого відеохостингу світу зможуть побачити повну картину своїх цифрових звичок. Платформа офіційно презентувала функцію YouTube Recap — персоналізовану статистику, яка охоплює не лише музику, а й усі відеоперегляди за рік.

Про це йдеться у блозі компанії.

YouTube Recap 2025: коли функція стане доступною всім

Як зазначається в офіційному блозі компанії, це перші в історії сервісу повноцінні персональні звіти. Хоча першими YouTube Recap 2025 протестують користувачі в Північній Америці, українцям довго чекати не доведеться — глобальний запуск в інших регіонах відбудеться вже упродовж найближчого тижня.

Нова фішка буде доступна скрізь: подивитися свій рік можна буде як у мобільному застосунку, так і у вебверсії на комп’ютері. Щоб знайти заповітну кнопку, достатньо зайти на головну сторінку або відкрити вкладку You.

YouTube особисті підсумки року 2025: що розкажуть про тебе 12 карток

Розробники підійшли до питання креативно. Це не просто сухий список переглянутих роликів. YouTube особисті підсумки року 2025 — це унікальна історія ваших інтересів, подана через 12 інтерактивних карток.

Система проаналізує твою історію і покаже:

Улюблені канали, на яких ти “залипала” найчастіше;

Як змінювалися твої смаки протягом року;

Твої найглибші дослідження певних тем.

Найцікавіше нововведення — визначення типу особистості на основі контенту, який ти споживав. Тож YouTube особисті підсумки року 2025 можуть навіть здивувати тебе психологічним портретом.

YouTube Music підсумки року 2025

Окремий бонус підготували для тих, хто використовує платформу як плеєр. Якщо ти слухав багато музики, YouTube підсумки року 2025 сформує для тебе спеціальний звіт з топом улюблених виконавців та треків, які були твоїми супутниками останні 12 місяців.

Скріншоти для матеріалу взяті з блогу YouTube.

Але не YouTube’ом єдиним. До речі, на підході ще один хіт соцмереж — Spotify Wrapped 2025, який традиційно стає доступним саме в перші дні грудня.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!