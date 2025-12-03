Twitch recap 2025: як побачити свої підсумки року

Цього року Twitch вирішив не просто показати статистику — він зібрав повноцінний фільм року з стрімів, мемів, реакцій і моментів, які переглядали мільйони.

Річний огляд вийшов не стриманим, а вибуховим: корова, що стала мемом року, глядачі, які керують стримерами, вибух чатів, музика, спорт, шалений IRL — і навіть стрім з космосу.

2025-й на платформі був настільки непередбачуваним, що Twitch виніс все це у жорстку, майже кінематографічну збірку.

Twitch recap 2025: головні моменти року

У першій частині Twitch показує те, що найбільше впливало на платформу. Стримери, які дозволяють своєму чату вести себе буквально за руку: підказувати репліки, штовхати у незручні ситуації, радити, з ким піти на побачення, або що зробити в ефірі.

Це не просто інтерактив — це новий стиль стримінгу, де чат перетворюється на окремого персонажа. Саме такі кадри стали основою Twitch recap 2025.

Одним із найпопулярніших моментів року стала корова Вінні. Так, звичайна корова. Її “му” чат перетворив на величезну хвилю реакцій, емодзі та мемів.

Слайд з жовтим фоном та мордою на весь екран — без перебільшення символ року у твіч підсумки 2025.

Далі у ролик вплітається блок мемів і емодзі — Twitch зібрав найчастіше спамлені реакції року: Pepe, Doritos, крикливі смайли, жабки, собачки, суміш хаосу й гумору. Це підбірка, яка точно передає інтернетний нерв 2025-го.

Наступний яскравий фрагмент — шалені вуличні перегони Red Bull Soapbox і повідомлення про 45 мільярдів чатів за рік. Це рекорд, який вивів активність на рівень, коли кожен стрім перетворювався на подію.

У підсумки також увійшов момент, який ніхто не очікував: стрим fredagainagain та Skepta, де музиканти створювали трек наживо. Композиція отримала номінацію на Греммі, і Twitch виніс це як доказ того, як платформа впливає на світову музичну індустрію.

Музика йде далі — окремий слайд присвячений трансляції концерту Una Más від Bad Bunny: світло, сцена, натовп — усе у форматі, який відчувається живішим, ніж у телевізійних трансляціях.

Твіч підсумки року 2025: спорт, закулісся та зірки WNBA

Окремий блок — спорт. Стример studbudz отримав доступ за лаштунки WNBA All-Star Weekend. Це один із тих моментів, коли Twitch дозволив глядачам побачити те, що зазвичай залишається поза камерою.

Серед ігор Twitch назвав головні новинки року: PEAK, Marvel Rivals та Battlefield 6. Динамічні сцени, неонові підсвітки й фрагменти стримів стали основою огляду ігрової частини твіч підсумки року 2025.

Та найбільше Twitch підкреслив зростання IRL-стримів. Категорія виросла на 186%, а символом цього став кадр, де стримерка з’їжджає з гірки просто в ефірі. Люди дивляться живе життя так само активно, як і ігри.

І кульмінація — стрім з космосу. Twitch нагадав, як цього року глядачі спостерігали за прямим зв’язком з МКС: Земля у кадрі, астронавти, плавні рухи кабелів, абсолютна тиша і тло, яке не зможе повторити жодна студія.

Твіч підсумки 2025: як знайти свій річний звіт

Щоб переглянути власну статистику, Twitch пропонує два варіанти — і вони обидва прості.

Щоб не чекати офіційної розсилки, користувачі можуть зайти на StreamsCharts:

Зайти через свій Twitch акаунт;

Обрати вкладку Recap;

Знайти свій канал у списку;

Завантажити підсумки у будь-якому стилі.

Це найпростіший спосіб переглянути як побачити Twitch recap 2025 просто зараз. Twitch поступово надсилає Recap у профілі та на електронну пошту, прив’язану до акаунта.

Саме там користувачі знайдуть свій персональний огляд — годинник стримів, улюблені категорії, найактивніші моменти, пікові перегляди і річні досягнення.

