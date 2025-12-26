Обличчя 2025: люди, які визначили цей рік для України

2025 рік не дав легких відповідей, але він став роком згуртованості українського характеру. Історія 2025 року створена людьми, які повернулися з полону, рятували українців під обстрілами та відбудовували зруйноване.

Вікна-новини показують головні події України 2025 року через тих людей, які тримають фронт і тил, створюючи спільну історію. Кожне фото — це точка перетину болю та надії. У цій підбірці немає випадкових кадрів.

Солдат ЗСУ (на позивний Одісей) артилерійського підрозділу 152 окремої єгерської бригади ім. Симона Петлюри Сухопутних військ ЗСУ бере участь у бойовому завданні на Покровському напрямку в Донецькій області 11 грудня 2025 року.

Звільнений з російського полону український захисник 2 жовтня 2025 року. Тоді з неволі вдалося визволити 185 військових та 20 цивільних українців. Частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, а інших — у рамках 69-го обміну.

Серед звільнених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Медики ЗСУ надають допомогу солдату з осколковими пораненнями в стабілізаційному пункті після удару російського FPV-безпілотника на лінії фронту в Донецькій області 15 серпня 2025 року.

Рятувальник ДСНС з Києва Сергій Власенко стоїть серед руїн своєї квартири, знищеної армією Росії у ніч на 14 листопада 2025 року. Чоловік був на чергуванні, коли російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із родиною.

У помешканні була мама Сергія, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. На щастя, вони залишилися живими. Сім’я вже отримала ключі від службового помешкання.

Українська волонтерка у Дніпрі 27 лютого 2025 року створює маскувальні сітки у весняних кольорах для Збройних сил України, які стримують навалу російських окупаційних військ.

Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові 22 жовтня 2025 року.

На щастя, тоді не було поранених серед дітей, проте у багатьох фіксувалася гостра реакція на стрес.

Алея слави загиблим українським захисникам, відкрита у Клесові Рівненської області 29 серпня 2025 року.

Це місце стало символом пам’яті та вдячності героям України. Сюди прийшли рідні, жителі громади, представники влади та духовенства, які вшанували полеглих хвилиною мовчання, поклали квіти та освятили алею.

Відкриття підземної школи у Запорізькій області 19 лютого 2025 року. Тоді навчання офлайн стартувало у селищі Балабине Кушугумської громади.

Будівництво такої школи тривало майже пів року. Вона розрахована на 1 тис. дітей.

Олександр Гордієнко — фермер з Херсонщини, який самотужки розмінував тисячі гектарів полів і вивозив протитанкові міни, а також рятував від обстрілів техніку та працівників.

5 вересня 2025 року під час роботи на полі Олександра Гордієнка вбив російський дрон, який прицільно вдарив по його автівці. 10 листопада президент Володимир Зеленський відзначив фермера званням Героя України.

Акторка Марія Шапочка, яка зіграла головну героїню у виставі Херсонського обласного театру ім. М. Куліша Птах, на горищі у театрі Сузірʼя 24 грудня 2025 року.

Це театралізована за п’єсою Олега Михайлова історія дівчинки з тимчасово окупованого Маріуполя, яка змогла зберегти у своєму серці Україну.

Юлія Свириденко підписала стратегічну угоду між Україною і США про створення Інвестиційного фонду відбудови та партнерство у сфері критичних корисних копалин 1 травня 2025 року.

Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, угода стала визнанням значної фінансової та матеріальної підтримки, яку американський народ надав Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Розмова президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністрів Великої Британії Кіра Стармера і Польщі Дональда Туска за підсумками зустрічі з російською делегацією у Стамбулі 16 травня 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом під час похорону Папи Франциска в соборі Святого Петра у Ватикані 26 квітня 2025 року.

Перший етап відбудови села Посад-Покровське у Херсонській області, 4 вересня 2025 року.

У населеному пункті після активних бойових дій було пошкоджено або зруйновано майже 700 обʼєктів. Серед них – оселі, освітні та медичні заклади, а також адміністративні будівлі.

Акція памʼяті у Львові за загиблими під час теракту в Оленівці та всіма українськими військовими, які не повернулися з полону, на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку та Меморіального музею Територія Терору 28 липня 2025 року.

2025 рік став часом остаточного дорослішання української нації. Кожен кадр – це доказ того, що життя в Україні сильніше за спроби його знищити.

Українці бачили обличчя звільнених із полону, відчували біль родини рятувальника Сергія Власенка та схиляли голови на Алеях слави. Але водночас на руїнах Посад-Покровського побудували нові стіни, а голос дівчинки з Маріуполя зазвучав зі сцени столичного театру.

Цей 2025 рік українці завершують з пам’яттю про тих, кого втратили, але з непохитною вірою в тих, хто продовжує тримати наш фронт і тил. Історія триває, і саме українці її створюють.

Читати на тему Прогноз погоди на січень 2026 в Києві: чи очікувати столиці снігів та морозів

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!