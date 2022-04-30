Легенда, которая не стала действительностью: военные рассказали о Призраке Киева

Украинские девушки так мечтали познакомиться, кто-то уже начал подготовку то нового сезона шоу Холостяк, то уже до самой свадьбы. Однако оказалось, что мы все забыли об информационной гигиене, когда речь идет о приятных новостях. Так действительно ли Степан Тарабалка — Призрак Киева?

Вместе радовались победам таинственного супергероя, что и не проверили, правда все это. Некоторое время людям помогали держаться истории об успешном пилоте, пока не начали распространяться слухи о его гибели.

Позже сообщили, что якобы Призраком был майор Степан Тарабалка, героически погибший в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

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Однако командование Воздушных сил ВСУ опровергло информацию о его причастности к этому образу и мифу об уничтожении 40 вражеских самолетов.

В то же время, военные напомнили, что нужно детально проверять всю информацию, которая появляется в пространстве интернета.

Просим не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное и проверять источники информации.

Кто такой Призрак Киева

Кроме того, наконец-то раскрылась личность Призрака Киева. А если точнее – ее отсутствие. Как оказалось, это только миф, созданный сами украинцами.

Призрак Киева – это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!

Это уже приятные новости для украинок. Поскольку бригада может насчитывать и 1000 человек. Поэтому зачем мечтать об одном Призраке, если точно можно найти точно своего единственного среди тысяч супергероев?

Кроме того, украинские военные не только защищают города и села от оккупантов, но регулярно делятся своим победным настроением и не дают паниковать украинцам. Читай, чем ВСУ покоряют Тиk Тоk.