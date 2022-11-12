Только украинец знает, как показать эту войну искренне: Константин и Влада Либеровы о фотографии под призмой боевых действий

Их фото всегда поражают сердца. Они искренни и честны со своей аудиторией. Одесские фотографы Константин и Влада Либеровы до начала полномасштабной войны в большинстве своем запечатлевали в своих фотографиях любовь.

Теперь в их объектив попали боль и потери, которые принесли на нашу землю российские оккупанты. Поэтому творцы решили бороться тем способом, в котором разбираются лучше — художественным.

А как им это удается и почему их фотографии всегда настолько проникновенны, Константин и Влада Либеровы рассказали журналистке Elle.ua Иване Петрович.

Сейчас также смотрят

О журналистах на войне

Влада: Мы считаем, что было бы хорошо, если бы войну в Украине освещали именно украинцы, и неважно, в украинских медиа или мировых.

Только украинец знает, как показать эту войну искренне и правдиво, ведь он пропускает ее через себя.

Мне не нравится, что некоторые зарубежные журналисты подают Украину как страну третьего мира, постсоветского образца — им интересно показать, что у нас люди на грани бедности, разрушены дома, и все.

Они, безусловно, крутые профессионалы, просто эта война никогда не будет для них столь важна, как для любого украинца с камерой. Это наша боль и наша гордость. И это ощущается в фотографиях именно украинских фотографов.

Как изменилась работа во время полномасштабной войны

Константин: Я не могу сказать, что она сильно изменилась. Еще до войны мы всегда думали, что мы хотим сказать своими работами. Мы искали ресурс, возможности для того, чтобы донести историю того или иного человека.

Влада: До войны мы снимали людей и о людях, и сейчас мы делаем то же самое.

Изменилось настроение, направление, но главные в нашей фотографии люди — были, есть и будут.

О мотивации снимать войну

Влада: Я очень хочу, чтобы лица тех, кто работает на нашу победу рискуют жизнью — от солдата, волонтера, медика и каждого, кто делает что-то для победы, до людей, которые принимают судьбоносные решения, остались в истории.

Тогда, возможно, у следующих поколений будет больше эмпатии и понимания всей трагедии, чем в случае запоминания сухой статистики, которую мы, например, изучали в школе о Второй мировой войне.

О фото, которое мечтали бы сделать

Мы мечтаем сделать фото, которое изменит ход войны, и выжить при этом.

У нас даже дома на доске целей (да, у нас она есть) написана именно такая формулировка. Сделать то, что поможет людям понять раз и навсегда, кто наш враг, и что война касается каждого.

А еще мы мечтаем сделать самые солнечные и счастливые фотографии со Дня победы. Уверены, он уже не за горами.

Приближают победу Украины и волонтеры из разных уголков мира. Читай интервью с польским волонтером, который ездит на передовую.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!