Помощь на похороны во время войны: как получить и куда обратиться

К сожалению, сейчас украинцы все чаще сталкиваются со смертью родных и близких. В начале марта на Урядовом портале разместили разъяснения Пенсионного фонда о получении пособия на погребение во время военного положения.
Рассказываем, как и кто может получить помощь на похороны.
Чтобы получить помощь, необходимо иметь следующие документы:
Документы и место подачи заявки на получение помощи могут отличаться. Всё зависит от того, к какой категории лиц принадлежал умерший.
Во время военного положения в Украине помощь на погребение могут получить лица, организовавшие процесс похорон, учитывая, к какой категории лиц принадлежал умерший.
Если умерло застрахованное лицо, необходимо обратиться к его работодателю или в ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины независимо от места регистрации. Для этого нужно иметь свидетельство о смерти и заявление о выплате помощи на похороны.
Размер помощи устанавливает Фонд соцстрахования Украины, но размер должен быть не менее размера прожиточного минимума.
Размер помощи устанавливает Фонд соцстрахования Украины, но размер должен быть не менее размера прожиточного минимума.
Если умер пенсионер, необходимо обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно иметь такие документы:
Размер помощи — двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на время смерти. Если умерший является пенсионером из числа военнослужащих, то размер помощи — трехмесячная пенсия.
Размер помощи — двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на время смерти. Если умерший является пенсионером из числа военнослужащих, то размер помощи — трехмесячная пенсия.
Если умершее лицо, не достигшее пенсионного возраста на момент смерти, не работало, не находилось на службе, не зарегистрировано в центре занятости, необходимо обратиться в местные органы власти по последнему месту жительства умершего.
Размер помощи на похороны устанавливает орган местного самоуправления — в разных регионах он может отличаться.
Если умер безработный, необходимо обратиться в Центр занятости по месту нахождения безработного на учете.
Документы, которые необходимо подать в таком случае:
Помощь на похороны в случае смерти безработного выплачивается лицам, совершавшим погребение, в размере прожиточного минимума.
Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти или иной документ.
В таком случае срок обращения за получением помощи на похороны пенсионера не ограничивается.
В таком случае срок обращения за получением помощи на похороны пенсионера не ограничивается.
Для того, чтобы получить помощь на похороны лица, умершего на неподконтрольной территории или на территории, где ведутся боевые действия, необходимо подтвердить факт смерти.
Для его установления необходимо обратиться в суд по месту жительства заявителя с заявлением об установлении факта смерти лица на соответствующей территории, в котором указать факт, какой заявитель просит установить и с какой целью. А также причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт.
К этому заявлению необходимо добавить:
Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается.
Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается.
Чтобы получить помощь, нужно подтверждение о смерти человека, так что раньше мы рассказывали, как правильно зафиксировать смерть во время войны.