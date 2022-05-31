Помощь на похороны во время войны: как получить и куда обратиться

К сожалению, сейчас украинцы все чаще сталкиваются со смертью родных и близких. В начале марта на Урядовом портале разместили разъяснения Пенсионного фонда о получении пособия на погребение во время военного положения.

Рассказываем, как и кто может получить помощь на похороны.

Какие документы нужны для получения помощи на похороны

Чтобы получить помощь, необходимо иметь следующие документы:

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заявление о выплате помощи на похороны;

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

справку о смерти пенсионера или выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти для получения помощи на похороны;

свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти (представляется, если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства).

Документы и место подачи заявки на получение помощи могут отличаться. Всё зависит от того, к какой категории лиц принадлежал умерший.

Куда обращаться, чтобы получить помощь на похороны

Во время военного положения в Украине помощь на погребение могут получить лица, организовавшие процесс похорон, учитывая, к какой категории лиц принадлежал умерший.

Если умерло застрахованное лицо, необходимо обратиться к его работодателю или в ближайшее отделение Фонда социального страхования Украины независимо от места регистрации. Для этого нужно иметь свидетельство о смерти и заявление о выплате помощи на похороны.

Размер помощи устанавливает Фонд соцстрахования Украины, но размер должен быть не менее размера прожиточного минимума.

Если умер пенсионер, необходимо обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно иметь такие документы:

документ, подтверждающий личность заявителя;

заявление о выплате помощи на похороны;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти для получения помощи на похороны или документ, подтверждающий факт смерти.

Размер помощи — двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на время смерти. Если умерший является пенсионером из числа военнослужащих, то размер помощи — трехмесячная пенсия.

Если умершее лицо, не достигшее пенсионного возраста на момент смерти, не работало, не находилось на службе, не зарегистрировано в центре занятости, необходимо обратиться в местные органы власти по последнему месту жительства умершего.

Размер помощи на похороны устанавливает орган местного самоуправления — в разных регионах он может отличаться.

Если умер безработный, необходимо обратиться в Центр занятости по месту нахождения безработного на учете.

Документы, которые необходимо подать в таком случае:

документ, подтверждающий факт смерти безработного (справка о смерти);

документ, удостоверяющий личность того, кто совершил захоронение (паспорт или другой документ, удостоверяющий личность).

Помощь на похороны в случае смерти безработного выплачивается лицам, совершавшим погребение, в размере прожиточного минимума.

Если пенсионер умер за пределами Украины и регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, законодательством которого не предусмотрена выдача указанных справок, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти или иной документ.

В таком случае срок обращения за получением помощи на похороны пенсионера не ограничивается.

Как получить помощь на похороны во время военного положения

Для того, чтобы получить помощь на похороны лица, умершего на неподконтрольной территории или на территории, где ведутся боевые действия, необходимо подтвердить факт смерти.

Для его установления необходимо обратиться в суд по месту жительства заявителя с заявлением об установлении факта смерти лица на соответствующей территории, в котором указать факт, какой заявитель просит установить и с какой целью. А также причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт.

К этому заявлению необходимо добавить:

доказательства, подтверждающие изложенные заявителем обстоятельства (например, письменные свидетельства очевидцев, фото с места захоронения, экземпляр коллективного акта о наступлении смерти);

справку о невозможности восстановления утраченных документов (например, письменный отказ органов государственной регистрации актов гражданского состояния).

Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается.

Чтобы получить помощь, нужно подтверждение о смерти человека, так что раньше мы рассказывали, как правильно зафиксировать смерть во время войны.