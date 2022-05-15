Стал свидетелем гибели? Читай, как правильно зафиксировать смерть гражданских и военных во время войны

Война забрала жизни десятков тысяч украинцев. Это тяжело, это больно, горе не дает двигаться дальше. Не раз дети становились свидетелями смерти родителей или наоборот. Кто-то потерял на войне друзей, родных, любимых. Как бы тяжело не было, нужно правильно зафиксировать гибель человека.
Верховный Суд дал разъяснения, как правильно зафиксировать смерть гражданских или военнослужащих во время войны.
Необходимо сделать следующее:
Действующее законодательство предусматривает, что организация своевременного выноса из поля боя и захоронения тел погибших и умерших военнослужащих является одной из важнейших обязанностей командиров (начальников).
Однако бывают случаи, когда на поле боя остаются тела наших погибших военнослужащих, а представители военной или гражданской власти длительное время отсутствуют или обстоятельства делают невозможным их прибытие.
В таких ситуациях необходимо:
Одним из важнейших документов является паспорт, он должен всегда быть с тобой. Раньше мы рассказывали о паспорте во время войны и что делать, если потерял его.