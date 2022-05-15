Стал свидетелем гибели? Читай, как правильно зафиксировать смерть гражданских и военных во время войны

Война забрала жизни десятков тысяч украинцев. Это тяжело, это больно, горе не дает двигаться дальше. Не раз дети становились свидетелями смерти родителей или наоборот. Кто-то потерял на войне друзей, родных, любимых. Как бы тяжело не было, нужно правильно зафиксировать гибель человека.

Верховный Суд дал разъяснения, как правильно зафиксировать смерть гражданских или военнослужащих во время войны.

Если ты стал свидетелем гибели гражданских

Необходимо сделать следующее:

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по возможности идентифицировать личность потерпевшего и вызвать скорую помощь;

если это произошло во время пребывания в убежище (подвале), по возможности переместить тело в отдельное помещение или накрыть;

если нет возможности вызвать скорую, составить акт (желательно в двух экземплярах), в котором указать максимально известные обстоятельства: время и место смерти, фамилию, имя и отчество умершего или погибшего (если известно), факт бомбардировки (обстрела), пребывание в убежище, сообщить о степени родства или знакомства с умершим или погибшим;

если у лица нет документов, дополнительно следует указать другие сведения: пол, примерный возраст, номер дома, подъезда, квартиры, в которой проживал гражданин и т.д. для дальнейшей его идентификации, а также сведения о лицах, составивших акт, и их контактные данные;

если из убежища эвакуируют только выживших, зафиксировать один экземпляр акта рядом с телом, а другой передать, по возможности, родственникам умершего (погибшего), представителям органа опеки и попечительства, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, администрации учреждения здравоохранения, морга, в который может быть доставлено тело или другим лицам, которые по закону имеют право на подачу заявления о государственной регистрации смерти.

Если ты стал свидетелем гибели военнослужащих

Действующее законодательство предусматривает, что организация своевременного выноса из поля боя и захоронения тел погибших и умерших военнослужащих является одной из важнейших обязанностей командиров (начальников).

Однако бывают случаи, когда на поле боя остаются тела наших погибших военнослужащих, а представители военной или гражданской власти длительное время отсутствуют или обстоятельства делают невозможным их прибытие.

В таких ситуациях необходимо:

по возможности идентифицировать личность погибшего (по документам, личным вещам, телефонам и т.п.);

составить акт (желательно в двух экземплярах) с указанием известных обстоятельств: времени, места боевого столкновения, количества погибших, особых примет, характера ранений (например, огнестрельные), сведений из шевронов на военной одежде и прочего, что позволило бы военным и гражданским властям установить личности;

по возможности оказать помощь в доставке тел к моргу или поместить их в другое прохладное место (если это сделать невозможно — похоронить их в приметном месте);

один экземпляр акта передать вместе с телами, другой — представителям гражданской или военной власти.

Одним из важнейших документов является паспорт, он должен всегда быть с тобой. Раньше мы рассказывали о паспорте во время войны и что делать, если потерял его.