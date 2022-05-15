Став свідком гибелі? Читай, як правильно зафіксувати смерть цивільних і військових під час війни

Війна забрала життя десятків тисяч українців. Це тяжко, це боляче, горе не дає рухатися далі. Неодноразово діти ставали свідками смерті батьків чи навпаки. Хтось втратив на війні друзів, рідних, коханих. Якби тяжко не було, треба правильно зафіксувати загибель особи.

Верховний Суд надав роз’яснення, як правильно зафіксувати смерть цивільних або військовослужбовців під час війни.

Якщо ти став свідком загибелі цивільних

Необхідно зробити наступне:

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

за можливості ідентифікувати особу потерпілого та викликати швидку допомогу;

якщо така подія трапилася під час перебування у сховищі (підвалі), за можливості перемістити тіло в окреме приміщення або накрити;

якщо немає змоги викликати швидку, скласти акт (бажано у двох примірниках), в якому зазначити максимально відомі обставини: час і місце смерті, прізвище, ім’я та по батькові померлого чи загиблого (якщо відомо), факт бомбардування (обстрілу), перебування у сховищі, повідомити про ступінь споріднення або знайомства із померлим чи загиблим тощо;

якщо в особи немає документів, додатково слід зазначити інші відомості: стать, приблизний вік, номер будинку, під’їзду, квартири, де проживала особа тощо для подальшої її ідентифікації, а також відомості про осіб, які склали акт, та їхні контактні дані;

коли зі сховища евакуюють лише живих, зафіксувати один примірник акта поряд із тілом, а другий передати, за можливості, родичам померлого (загиблого), представникам органу опіки й піклування, працівникам житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, моргу, до якого може бути доставлено тіло, або іншим особам, що за законом мають право на подання заяви про державну реєстрацію смерті.

Якщо ти став свідком загибелі військовослужбовців

Чинне законодавство передбачає, що організація своєчасного виносу з поля бою та поховання тіл загиблих та померлих військовослужбовців є одним із найважливіших обов’язків командирів (начальників).

Проте бувають випадки, коли на полі бою лишаються тіла наших загиблих військовослужбовців, а представники військової або цивільної влади тривалий час відсутні або обставини унеможливлюють їх прибуття.

У таких ситуаціях необхідно:

за можливості ідентифікувати особи загиблих (за документами, особистими речами, телефонами тощо);

скласти акт (бажано у двох примірниках) із зазначенням відомих обставин: часу, місця бойового зіткнення, кількості загиблих, особливих прикмет, характеру поранень (наприклад, вогнепальні), відомостей із шевронів на військовому одязі та іншого, що дало б змогу військовій і цивільній владі встановити особу загиблого;

за можливості надати допомогу в доправленні тіл до моргу або помістити їх в інше прохолодне місце (якщо обставини унеможливлюють ці дії — поховати їх у прикметному місці);

один примірник акту передати разом із тілами, другий — представникам цивільної або військової влади.

Одним із найважливіших документів є паспорт, він має завжди бути з тобою. Раніше ми розповідали про паспорт під час війни та що робити, якщо загубив його.