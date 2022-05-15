Став свідком гибелі? Читай, як правильно зафіксувати смерть цивільних і військових під час війни

Війна забрала життя десятків тисяч українців. Це тяжко, це боляче, горе не дає рухатися далі. Неодноразово діти ставали свідками смерті батьків чи навпаки. Хтось втратив на війні друзів, рідних, коханих. Якби тяжко не було, треба правильно зафіксувати загибель особи.
Верховний Суд надав роз’яснення, як правильно зафіксувати смерть цивільних або військовослужбовців під час війни.
Необхідно зробити наступне:
Чинне законодавство передбачає, що організація своєчасного виносу з поля бою та поховання тіл загиблих та померлих військовослужбовців є одним із найважливіших обов’язків командирів (начальників).
Проте бувають випадки, коли на полі бою лишаються тіла наших загиблих військовослужбовців, а представники військової або цивільної влади тривалий час відсутні або обставини унеможливлюють їх прибуття.
У таких ситуаціях необхідно:
Одним із найважливіших документів є паспорт, він має завжди бути з тобою. Раніше ми розповідали про паспорт під час війни та що робити, якщо загубив його.