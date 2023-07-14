Генерали під прицілом. Як знищення командування Росії впливає на перебіг війни

Генерали під прицілом! За різними даними, з початку повномасштабної війни в Україні, було ліквідовано від 10 до понад 20 генералів ворожої армії.

Кремль рідко визнає втрати такого рівня. Як знищення командування РФ впливає на ситуацію в зоні бойових дій та чому російські генерали почали самоліквідовуватись на території РФ?

Генерали під прицілом: як знищення командування РФ впливає на війну

Сьогоднішня війна — протистояння важкої зброї, сучасних технологій, тактик і стратегій, каже журналіст Михайло Манилюк. Успіх залежить від того, яку стратегію обере командування. Поки в росіян самі лише втрати командування. Втрати генералів, офіцерів, інших військових високого рангу.

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Нещодавно був ліквідований колишній командир підводного човна Краснодар Станіслав Ржицький. Його вбили під час ранкової пробіжки в парку, в спину вистрілили сім разів. Він помер на місці.

Українська розвідка вважає, що Ржицький причетний до минулорічного ракетного удару по Вінниці, який забрав життя 27 людей.

А удар по готелю Дюна в тимчасово окупованому Бердянську напередодні потягнув за собою активне вивезення тіл російських військових вантажівками до місцевого моргу.

Серед тіл, за даними української розвідки, був генерал-лейтенант, заступник командувача військами Південного військового округу Росії Олег Цоков. Він керував угрупованням, яке мало стримувати контрнаступ ЗСУ від міста Пологи до Каховського водосховища.

Керівництво Росії всіляко намагається приховати втрати, тим паче серед керівного складу. Дані української розвідки, численні витоки інформації серед пропагандистів свідчать про чималі втрати росіян.

Соцмережами ширяться фото з цвинтарів, де поховані російські генерали, на них свіжі дати поховань. ЗСУ робить усе, щоб пошкодити логістику росіян.

Раніше ми розповідали, як росіяни платитимуть за збитки в Україні.

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Фото: ГУР