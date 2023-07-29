Коли виїжджали, у дворах лежало дуже багато мертвих людей — історії тих, хто зміг живим вибратись з Маріуполя

Мінімум 15 років, а ще — 14,5 мільярдів євро. Саме стільки часу та грошей потрібно, аби відродити знищений росіянами тимчасово окупований Маріуполь, за попередніми оцінками законної влади міста.

Ворог захопив його наприкінці травня 2022 року. Росіяни гатили по житлових кварталах, пологових будинках і лікарнях з літаків, танків та артилерії, били ракетами.

Тоді загинули десятки тисяч мирних мешканців. Та от як нині живуть люди, яким усе ж вдалося виїхати? Та чи вірять, що повернуться додому? Читай далі.

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Ми, коли виїжджали, були в центральному районі. У дворах лежало дуже багато мертвих людей, — розповідає переселенка з Маріуполя Анна Горбатенко.

Вона згадує, як залишала окупований Маріуполь. Каже, тікали від російських загарбників під звуки вибухів. Після окупації міста росіянами домівки втратили сотні тисяч людей.

А це — Олександр. Він теж із Маріуполя. Каже, залишався в місті навіть під час окупації. Йому дивом вдалося виїхати до Києва. Нині ж мешкає у друзів. Та від допомоги не відмовляється.

Харчі, одяг, різноманітні послуги — від пральні до перукарні — можна отримати у спеціальних центрах допомоги для переселенців. У таких центрах для маріупольців, до слова, працюють самі ж маріупольці.

Працівники центру зізнаються, якщо минулого року переважна більшість потребувала суто психологічної допомоги, то тепер настрої змінилися.

Щодня тут черга по гуманітарну допомогу — набори з харчами та гігієною. Усі відвідувачі, як один, запевняють, що в гостях добре, а вдома — краще. Щоправда, аби повернутися до повноцінного життя в рідному Маріуполі, розуміють, доведеться зачекати.

Та ані довгі терміни, ані величезні суми грошей маріупольців не лякають. Переконані, вони таки повернуться додому, у свій рідний український Маріуполь.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про оборонця Маріуполя, який пережив полон та смерть рідних.

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