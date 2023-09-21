Люди

Вони заслуговують на життя! Історія захисника Маріуполя, який вже другий день народження зустрічає у полоні

Людмила Цимбалюк 21 Вересня 2023, 18:00

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