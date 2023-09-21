Они заслуживают жить! История защитника Мариуполя, который уже второй день рождения встречает в плену

Каждый раз, когда Украине удается вернуть из плена наших людей, мы радуемся: мол — наконец: наши дома! Но через мгновение приходит осознание: не все.

Трудно представить, что переживают матери, чьи сыновья находятся в ужасных условиях российского плена. Переселенка из Запорожской области Елена знает об этом состоянии не понаслышке, потому что сама уже больше года ждет единственного сына Андрея.

Её Андрей на войне с 2015 года, пошел добровольцем. Во время полномасштабного вторжения уже сражался за Мариуполь. Там с сотнями собратьев держал оборону на Азовстали и вместе со всеми военными выполнил приказ покинуть завод и сдаться в плен.

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Родной дом Елены сейчас в оккупации, поэтому женщина снимает комнату в Виннице: собирает документы, ездит по всем министерствам, чтобы ускорить освобождение её сына.

— Он максимально отгораживал меня от всей правды, которая творилась в Мариуполе. Знал, что я буду переживать, — рассказывает Елена.

Женщина вспоминает: знала о договоренности, что защитников Мариуполя возьмут в плен и повезут в Еленовку, но продолжаться это должно было — не больше полугода.

Он попал в группу людей, которых заставляли эксгумировать могилы. В Еленовке он делал эти работы.

Теперь защитник находится в колонии на территории РФ. В какой именно — мать не знает. Только говорит: ребята и её сын заслуживают жизни и того, чтобы о них помнили.

Раньше мы рассказывали тебе, как генпрокурор Украины охарактеризовал условия пребывания украинцев в плену РФ.

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