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В плену ему ампутировали обе руки, но не убили силу духа. История украинского защитника Бахмута

Виктория Мельник, редактор сайта 02 сентября 2023, 17:00

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