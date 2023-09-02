В плену ему ампутировали обе руки, но не убили силу духа. История украинского защитника Бахмута

Стоит ли ещё что-то говорить о героизме и моральной силе украинцев, которые сражаются с россиянами? Конечно, стоит — рассказывать всему миру и каждому гражданину Украины о том, какой ценой мы боремся за независимость и спокойствие.

Для украинского военного Ильи Михальчука такой ценой стали две его руки. Историю силы и веры в лучшее, как мужчина пережил плен без медицинской помощи и на что надеется дальше, рассказали в Голосе Америки.

В конце февраля 2023 года военный с собратьями до последнего защищал Бахмут от россиян. Но после тяжелого ранения мужчина попал во вражеский плен. Одну руку практически оторвало, а другую насквозь прошил осколок.

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Он пережил издевательство и ампутацию обеих рук, находясь в плену у вагнеровцев. После операции защитнику даже не наложили швы, а все полтора месяца жизни в подвале боевики не давали ему медикаментов для утоления фантомных болей.

Героя обменяли в апреле, дома ему провели несколько операций.

Илья убежден — при должной помощи одну его руку можно было бы спасти.

Сейчас благодаря волонтерам — фонда United Help Ukraine — Илья с товарищем приехал на протезирование в США, он учится управлять протезами и снова улыбаться. Уже на втором занятии мужчина научился сгибать пальцы и держать сигарету своими новыми руками.

Украинские стартапы также производят протезы для военных. Узнать об этом больше можно из нашего другого материала.

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