Рассказы

На закате видели наш флаг, понимали — все будет хорошо! Военная про 11 месяцев издевательств в плену в Еленовке и России

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 августа 2023, 18:00
Світлана Ворова: історія військової Азова про 11 місяців полону

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