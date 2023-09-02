У полоні йому ампутували обидві руки, але не вбили силу духу. Історія українського захисника Бахмута

Чи варто ще говорити щось про героїзм та моральну силу українців, які б’ються з росіянами? Звісно, варто — розповідати всьому світу і кожному громадянину України про те, якою ціною ми виборюємо незалежність та спокій.

Для українського військового Іллі Михальчука такою ціною стали дві його руки. Історію сили та віри у краще, як чоловік пережив полон без медичної допомоги та на що сподівається далі, розповіли у Голосі Америки.

Наприкінці лютого 2023 року військовий з побратимами до останнього боронив Бахмут від росіян. Але після важкого поранення чоловік потрапив у ворожий полон. Одну руку практично відірвало, а іншу — наскрізь пройшов уламок.

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Він пережив знущання та ампутацію обох рук, перебуваючи в полоні у вагнерівців. Після операції захисникові навіть не наклали шви, а за півтора місяця життя у підвалі бойовики не давали йому медикаментів для втамування фантомних болів.

Героя обміняли у квітні, вдома йому провели ще кілька операцій.

Ілля переконаний — за належної допомоги одну його руку можна було б урятувати.

Зараз — завдяки волонтерам фонду United Help Ukraine — Ілля з товаришем приїхав на протезування у США, він вчиться управляти протезами та знову усміхатися. Вже на другому занятті чоловік навчився згинати пальці та тримати цигарку своїми новими руками.

Українські стартапи також виготовляють протези для військових. Дізнатися про це більше можна з нашого іншого матеріалу.

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