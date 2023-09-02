Люди

У полоні йому ампутували обидві руки, але не вбили силу духу. Історія українського захисника Бахмута

Вікторія Мельник, редакторка сайту 02 Вересня 2023, 17:00

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