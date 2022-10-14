Роборуки та передове виробництво: про українські стартапи, які виготовляють протези

Війна в Україні несе розруху, поранення та смерті. Але водночас восьмилітні бойові дії принесли українській медицині небачений розвиток: тепер поставити якісні протези можна й тут, удома, а не їхати за океан.

І хоч багато хто досі не довіряє вітчизняній медицині та протезуванню в Україні зокрема, лікарі та спеціалісти переконують, що тепер наші бійці можуть отримати не лише протезування найвищого рівня мобільності, а ще й диво технологічного прориву.

Йдеться про біонічні руки, якими можна пити воду, керуючи інтуїтивним контролем. Про це та багато іншого можуть розповісти кілька амбітних стартапів, які займаються виготовленням протезів в Україні.

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Основний спосіб керування біонічним протезом здійснюється за допомогою двох MIO біосенсорів, що розташовані в культеприймачі. Ці сенсори зчитують, як скорочуються м’язи кукси, та виконують відповідний рух робопротеза.

Така “рука” є багатофункціональною — за допомогою кількох різних хватів можна брати різні за розміром та формою предмети.

Esper Bionics

Операційна директорка та співзасновниця американського стартапу з українським корінням Esper Bionics Анна Белеванцева пояснює: користувач може керувати протезом, якщо буде активізовувати різні м’язи.

Разом з тим протезом можна керувати за допомогою мобільного застосунку. Там можна задавати будь-які налаштування — від схем управління протезом до регулювання хватів, їхнього порядку тощо.

Вчитися керувати такою рукою треба близько трьох тижнів, і зараз вироби Esper Bionics тестують дев’ять волонтерів в Україні та навіть у Сполучених Штатах.

Основною перевагою такого протеза є легкий контроль: адже в ситуації, коли потрібно швидко схопитися рукою за поручень у метро, протез від Esper Bionics зробить це невимушено та природно.

Цього року роборука від Esper Bionics виграла нагороду одного з найбільших конкурсів дизайну у світі — Red Dot. Разом з тим їхня команда розширилася до 23 фахівців в Україні та США. Зараз розробки зосереджені на апаратних функціях. Мета — вдосконалення водонепроникності та міцності, а ще — зовнішній вигляд. В той час стартап зосереджується на програмному забезпеченні.

Команда працює в Америці та тримає контакт з українськими клініками. Сподівається якнайшвидше постачати свою продукцію до України.

Ми дуже хочемо допомогти українцям нашою продукцією, і можемо це зробити, тому що, на жаль, зараз в Україні є великий попит на нашу продукцію, — каже співзасновниця Esper Bionics Анна Белеванцева.

Разом з тим ціна на таку руку зараз є захмарною для українського ринку, тож команда фактично працює не задля прибутку, а лише задля допомоги.

Вартість руки буде близько $7 тисяч, це фактично собівартість. Для ринку США це становитиме від $17 тисяч до $25 тисяч, залежно від системи керування.

Фабрика Нагендера

Директор центру протезування, ортезування та реабілітації Без обмежень Андрій Овчаренко зазначає: встановлювати датчики на куксу задля використання біоруки можна через рік, коли рана уже загоїться остаточно.

Понад 30 років в Україні проживає уродженець Індії Нагендер Парашар показує завод, на якому виготовляють деталі до протезів українців. Він сам виготовив колінний суглоб — і це окремий об’єкт його гордості.

Усе почалося тоді, коли він постачав до України комплектування до протезів. Але продукція, яку він привозив, за якістю не задовольняла й самого Нагендера. Саме тому чоловік замислився над налагодженням власного виробництва.

За 14 років він пройшов від однієї машини до цілої фабрики. І тепер очолює виробництво протезів.

За весь цей час Нагендер навчився робити колінні вузли міжнародного рівня, які вже широко застосовуються в Україні. Однак, як це не дивно, але в умовах суто українського ринку такому підприємству складно втриматись на плаву.

— Цей колінний суглоб виробляють лише дві країни світу — Японія та Німеччина, і ми треті, — наголошує Парашар.

Зараз його завод не виготовляє щось на експорт, але Нагендер впевнений, що колись настане й такий час.

Протягом довгого часу українці змушені були протезуватися за кордоном — зокрема в США чи Німеччині. Але від 2014 року через війну протезування в Україні та виготовлення протезів зросло в рази, перевищуючи навіть закордонне виробництво.

Зараз знайти дешеві та якісні протези в Україні реально! Де саме та як — ми розповідали у попередньому матеріалі.

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