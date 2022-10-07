Втратив кінцівку на другий день війни. Українець отримав протез за чотири години від американця

Вони зустрілися у Львові. Олег з Херсона, який втратив кінцівку на другий день війни, і протезист зі світовим ім’ям Тодд Стоун.

Перший мріяв знову ходити, другий поставив на ноги тисячі людей по всьому світу. Але коли виготовив протез Олегу — заплакав. Для нього він зробив це за чотири години.

Унікальна методика. Її Тодд Стоун привіз у Національний реабілітаційний центр Незламні першого медоб’єднання Львова, аби ще більше українців змогли отримати протези в Україні.

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За останні півроку перший раз стою на своїх ногах. Не передати, наскільки я щасливий. Я вже на півшляху до своєї мрії, — розповідає Олег.

Чуттєва історія від нашої медичної оглядачки Ірини Заславець.

Єдині збори коштів для протезування можуть влаштовувати благодійні ініціативи чи реабілітаційні центри. Про один з таких проектів ми розповідали тобі раніше. Читай, як долучитися до збору коштів на протезування українців.