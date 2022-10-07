Лишился конечности на второй день войны. Украинец получил протез за четыре часа от американца

Они встретились во Львове. Олег из Херсона, потерявший конечность на второй день войны, и протезист с мировым именем Тодд Стоун.

Первый мечтал снова ходить, второй поставил на ноги тысячи людей по всему миру. Но когда сделал протез Олегу — заплакал. Для него он сделал это за четыре часа.

Уникальная методика. Ее Тодд Стоун привез в Национальный реабилитационный центр Незламні первого медобъединения Львова, чтобы еще большее количество украинцев смогли получить протезы в Украине.

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За последние полгода в первый раз стою на своих ногах. Не передать, насколько я счастлив. Я уже на полпути к своей мечте, — рассказывает Олег.

Чувственная история от нашего медицинского обозревателя Ирины Заславец.

Сборы средств для протезирования могут устраивать благотворительные инициативы или реабилитационные центры. Об одном из таких проектов мы рассказывали тебе раньше. Читай, как принять участие в сборе средств на протезирование украинцев.