Роборуки и передовое производство: об украинских стартапах, которые производят протезы

Война в Украине несет разруху, ранения и смерть. Но в то же время восьмилетние боевые действия принесли украинской медицине невиданное развитие: теперь поставить качественные протезы можно и здесь, дома, а не ехать за океан.

И хотя многие до сих пор не доверяют отечественной медицине и протезированию в частности, украинские врачи и специалисты убеждают, что теперь наши бойцы могут получить не только протезирование высокого уровня мобильности, но и чудо технологического прорыва.

Речь идет о бионических руках, которыми можно пить воду, управляя интуитивным контролем. Об этом и многом другом могут рассказать несколько амбициозных стартапов, которые занимаются изготовлением протезов в Украине.

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Основной способ управления бионическим протезом осуществляется с помощью двух MIO биосенсоров, расположенных в культеприемнике. Эти сенсоры считывают, как сокращаются мышцы культи, и выполняют соответствующее движение робопротеза.

Такая “рука” многофункциональна — с помощью нескольких различных хватов можно брать разные по размеру и форме предметы.

Esper Bionics

Операционный директор и соучредитель американского стартапа с украинскими корнями Esper Bionics Анна Белеванцева объясняет: пользователь может управлять протезом, если будет активизировать разные мышцы.

Вместе с тем протезом можно управлять с помощью мобильного приложения. Там можно задавать любые настройки — от схем управления протезом до регулирования хватов, их порядка.

Учиться управлять такой рукой нужно около трех недель, и сейчас протезы Esper Bionics тестируют девять волонтеров в Украине и даже в Соединенных Штатах.

Основным преимуществом такого протеза является легкий контроль: ведь в ситуации, когда нужно быстро схватиться рукой за поручень в метро, ​​протезы от Esper Bionics сделают это непринужденно и естественно.

В этом году роборука от Esper Bionics выиграла награду одного из крупнейших конкурсов дизайна в мире — Red Dot. Вместе с тем их команда расширилась до 23 специалистов в Украине и США. Сейчас разработчики сосредоточены на аппаратных функциях. Цель — усовершенствование водонепроницаемости и прочности, а еще — внешний вид. В это время стартап сосредотачивается на программном обеспечении.

Команда работает в Америке и держит контакт с украинскими клиниками и надеется как можно быстрее поставлять свою продукцию в Украину.

Мы очень хотим помочь украинцам нашей продукцией, и можем это сделать, потому что, к сожалению, сейчас в Украине большой спрос на нашу продукцию, — говорит соучредитель Esper Bionics Анна Белеванцева.

Вместе с тем цена на такую ​​руку сейчас заоблачна для украинского рынка, поэтому команда фактически работает не для прибыли, а только для помощи.

Стоимость руки будет около $7 тысяч, это фактически себестоимость. Для рынка США это будет составлять от $17 тысяч до $25 тысяч в зависимости от системы управления.

Фабрика Нагендера

Директор центра протезирования, ортезирования и реабилитации Без обмежень Андрей Овчаренко отмечает: устанавливать датчики на культю для использования биоруки можно через год, когда рана уже заживает окончательно.

Более 30 лет в Украине проживает уроженец Индии Нагендер Парашар. Он показывает завод, на котором производят детали протезов украинцев. Он сам изготовил коленный сустав — и это отдельный объект его гордости.

Все началось тогда, когда он поставлял в Украину комплектование протезов. Но продукция, которую он привозил, по качеству не удовлетворяла и самого Нагендера. Именно поэтому мужчина задумался о налаживании собственного производства.

За 14 лет он прошел путь от одной машины до целой фабрики. И сейчас возглавляет процесс создания протезов.

За все это время Нагендер научился делать коленные узлы международного уровня, уже широко применяемые в Украине. Однако, как ни странно, но в условиях сугубо украинского рынка такому предприятию сложно удержаться на плаву.

— Этот коленный сустав производят только две страны мира — Япония и Германия, и мы третьи, — подчеркивает Парашар.

Сейчас его завод не производит что-то на экспорт, но Нагендер уверен, что когда-нибудь наступит и такое время.

Долгое время украинцы вынуждены были протезироваться за рубежом — в частности, в США или Германии. Но с 2014 года из-за войны протезирование в Украине и изготовление протезов выросло в разы, превышая даже зарубежное производство.

Сейчас найти дешевые и качественные протезы в Украине можно! Где именно и как, мы рассказывали в предыдущем материале.

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