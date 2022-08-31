Враг пытается “подкосить” психику украинцев — как противостоять и на что обратить внимание

Война сильно подкосила каждого из нас. Особенно в моральном, психологическом плане. Но украинцам стоит понять — к этому враг и стремится. Все ужасные преступления, которые российские военные совершали против нашего народа, все действия российского народа направлены на уничтожение украинской нации.

И истребление не только в физическом плане, потому что убить всех людей просто невозможно, но и морально обессилить, действовать на психику украинцев и сломить наш характер.

Что делать, чтобы не дать себя сломать

Для начала следует понять, что именно на нас так сильно влияет. Прежде всего, это новости, которые во время войны часто несут ужасную информацию, шокирующий контент.

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Мы смотрим новости, чтобы контролировать ситуацию вокруг.

Почему наш мозг ищет ужасающую информацию?

Наше сознание сформировалось задолго до военных реалий, поэтому и сейчас мозг пытается анализировать по присущим правилам логики: чем больше мы будем знать о враге и его действиях, тем лучше сможем подготовиться, спрятаться и тому подобное.

Но это действует совсем не так.

Наше созерцание ужасов даже через фото может повлечь за собой травму свидетеля — психологическое отклонение. Не стоит начинать свой день с чтения ужасающих новостей.

Как уберечь психику от травм?

В первую очередь необходимо помнить об информационной гигиене.

Выделяй время для просмотра новостей. Это как с детьми: два часа телефонных игр вполне достаточно для детских глаз и психики, чтобы не причинить вреда организму.

Не начинай свой день с просмотра новостей — верни утреннюю рутину в свою жизнь, выделяй время для ухода за собой, завтрака, и только после этого листай новостную ленту.

И не заканчивай свой день новостями — никакой работы, новостей, еды в постели не должно быть. Это правило действует не только в военных реалиях.

Избегай источников, которые представляют информацию эмоционально: шок-контент не решает никакой проблемы общества и твоей личной.

Найди себе занятия для рук и души — такое правило всегда помогает при всех жизненных неурядицах.

Что делать с собственными эмоциями?

Частыми эмоциями украинцев сейчас являются ярость, злость и ненависть к россиянам, к их власти и к войскам.

Среди всех этих эмоций лучшая — злость, потому что ее можно правильно направить в необходимое русло.

Но опасными эмоциями являются ужас и отчаяние, потому что именно на эти две эмоции рассчитывает враг, чтобы влиять на наше сознание. К тому же это утомляет нас, не оставляя сил на борьбу.

Важно находить время на общение с единомышленниками, но не истощать себя и своего собеседника разговорами об ужасном.

Также нужно искать и находить время для себя: чтение литературы, вышивание, танцы или вокал, альпинизм или просмотр любимой комедии, найти себя в искусстве или в собирании… пазлов. Думаешь, это занятие для детей? Прочти наш материал и найди хороший способ борьбы со стрессом именно для себя!

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