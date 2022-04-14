Материнская любовь спасает от пуль — история спасения 11-летней Милены из расстрелянной машины

Россияне не давали возможности жителям оккупированных городов эвакуироваться. Они срывали зеленые коридоры и расстреливали колонны машин с отметкой Дети.

Эта история повторялась снова и снова, а жить под обстрелами было почти невозможно, поэтому люди отчаянно рисковали, чтобы иметь шанс на жизнь.

Кому-то удавалось выехать без потерь и обстрелов, но семье Ураловых повезло меньше.

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Благодаря матери, которая готова была отдать жизнь за детей, люди в обстрелянной машине выжили. Однако маленькая дочка женщины, гимнастка Милена Уралова, была ранена.

Мама, надо бежать

В первый день войны, утром, жители Мариуполя еще ничего не знали и не догадывались, что их ждет. Дети тогда, как обычно, собирались в школу.

У всех была своя жизнь. Дочери Елены Ураловой обожали заниматься гимнастикой.

Однако очень скоро российские захватчики подошли к городу, боевые действия перенеслись туда. Начались постоянные обстрелы и ракетные удары. И жизнь людей навсегда изменилась.

Из Мариуполя успело уехать буквально два – три поезда в первые два дня.

Сначала дочери Елены не хотели никуда уезжать, плакали, потому что боялись оставлять дом, чтобы не потерять его.

Но когда ракеты начали попадать прямо рядом с домом, девочки стали просить: “Мама, надо бежать”.

Выезд из города

Мы понимали, что нельзя так больше жить. Каждый день мы прощались с жизнью.

С друзьями семья договорилась: как только будет возможность, они попытаются уехать из города.

15 марта такая возможность появилась. Стало известно о зеленом коридоре, поэтому люди сели в машину и держали курс в сторону выезда.

Однако далеко уехать не удалось, потому что к выезду из города стояла огромная очередь с обеих сторон.

Простояв два часа в пробке, семья Елены поняла, что просто не успеет выехать до наступления темноты. Поэтому было принято решение рискнуть и уехать на следующий день.

Им говорили, что людям удается выехать через один из районов города, где пока нет врагов, но проверить информацию не было возможности.

16 марта семья вместе со знакомыми, у которых была машина, в колонне с другими мариупольцами отправилась на место сбора.

Почти на каждой машине в колонне была отметка Дети. Мы тоже сами клеили ее.

В тот день очередь двигалась гораздо быстрее и через несколько часов людям удалось выехать из Мариуполя.

Уже в 50 км от города они поняли, что едут на спущенном колесе. Вероятно, пробили его еще в городе, где куча обломков и стекла.

Пришлось выходить из машины и идти пешком. По дороге семью подобрала пара на белом Reno — хотели помочь женщинам и детям.

Мы доехали до первого российского блокпоста, который находился в деревне Токмак Запорожской области.

Там семья прошла тщательный обыск, после чего им разрешить ехать дальше. Но ехали они недолго.

На повороте в Васильевку другое подразделение оккупантов открыло по машине огонь из автоматов без предупреждения. Никто такого не ожидал, ведь было сказано, что можно проехать.

Под пули ради детей

Перепуганная Елена сразу выскочила из машины, умоляя прекратить огонь.

Я понимала: если сейчас не выйду и не стану кричать “не стреляйте, здесь дети!”, то нас всех расстреляют.

Но когда женщина обернулась, то увидела свою младшую дочь, которой всего 11 лет, с окровавленным лицом. Пуля прошла сквозь челюсть маленькой Милены, но она оставалась в сознании.

Старшая дочь от увиденного и пережитого шока упала в истерику, начала кричать и плакать, ее трясло.

Чтобы спасти ребенка, Елена вытащила ее из машины и начала умолять о помощи. Ведь не знала, как оказать ее при таком ранении.

Женщина делится, что даже не знает, откуда взялись силы. Исчез любой страх. Наверное, так поступила бы каждая мать, защищая своих детей.

Стрелять перестали, однако помогать девочке не спешили. Все, что могла сделать женщина — следить, чтобы ее Милена не захлебнулась собственной кровью.

Спасение Милены

Не сразу, но с вражеской стороны к ним подбежал парень с аптечкой. Елена думает, что это был медик. Он быстро понял, что ничего не может сделать.

Тогда им остановили следующий автомобиль и доставили на нем в местную больницу в Токмаке.

По дороге девочка была в сознании и даже пыталась успокоить маму. Все, о чем мечтала женщина в тот момент — забрать всю боль Милены себе.

Она помнит о случившемся, помнит, что я очень кричала и плакала, и то, как она свою маленькую ручку клала мне на лицо и пыталась успокоить в тот момент.

В Токмаке все, что смогли сделать врачи — остановить кровотечение, ввести обезболивающее и седативное.

Для того чтобы справиться с масштабом ранения, в больнице не было соответствующего оборудования и специалистов. Поэтому семью познакомили с представителем Красного Креста.

У нее пуля прошла сквозь челюсть, корень языка, удалена миндалина, и пуля легла возле сосудистого пучка, где находится сонная артерия, рядом с позвоночником.

Вместе с ним семью доставили в Запорожье на машине, которая совсем не была оборудована для этого. Однако нельзя было терять время.

Ближе к ночи им удалось добраться до Запорожской детской областной клинической больницы, где ребенка сразу отправили на операционный стол.

После операции Милена Уралова четыре дня находилась в медикаментозной коме, ведь операция была очень сложная, около жизненно важных органов.

Милена уже может тихо разговаривать, но есть угроза, что не все звуки сможет выговаривать. Также есть проблемы с координацией движений.

Психологическое состояние девочки нестабильно, она часто плачет и боится разных звуков, сон нарушен, до мелочей помнит все, что происходило.

Переезд, вооруженных мужчин, которые выскочили из кустов и, несмотря на крики взрослых, что в машине дети, начали стрелять по авто.

Помнит, как раненая с окровавленным лицом уезжала в больницу с мамой.

Несмотря на все травматические события, девочка мечтает быстрее выздороветь и вернуться к занятиям по любимой гимнастике.

Также Милена Уралова очень хочет встретиться с подругами и продолжить нормальную жизнь в родном городе.

Но такие травмы не проходят бесследно. Если физически все заживет, то на психологическом состоянии остается отпечаток на всю жизнь.

Психолог детского фонда Запорука дала советы, как взрослые могут помочь своим детям справиться с травматическими событиями в соответствии с возрастом.