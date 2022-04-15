Рассказы

Она родила во время бомбежки в Харькове и написала о пережитом книгу — история украинки

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 апреля 2022, 08:00
Історія Ольги з Харкова, що народила під час бомбардувань
Фото: The Village Украина

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