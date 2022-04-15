Она родила во время бомбежки в Харькове и написала о пережитом книгу — история украинки

После того как российские войска начали полномасштабную войну против Украины 24 февраля, территория нашей страны находится под постоянными обстрелами. Однако люди не могут “поставить на паузу” свою жизнь или остановить ход естественных вещей.

С тех пор десятки малышей по всей Украине появились на свет под звуки обстрелов, в подвалах или бомбоубежищах. Принимали роды даже в метро.

Из-за стресса многие беременные женщины рожают преждевременно. Так Ольга Головач, которая должна была родить 12 марта, сделала это 28 февраля.

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— Когда началась война, я была на 38 неделе беременности. Накануне мы с мужем и трехлетней дочкой провели две ночи, сидя на скамейке в бомбоубежище, где вместо туалета было ведро. Почти не спали, нервничали.

В роддоме у нас каждая вторая рожала преждевременно.

Женщина рассказывает, что уже на третий день она с семьей вернулась домой поесть, но у нее начал “тянуть” живот. Поэтому они вызвали скорую и вернулись в больницу.

— До утра я лежала в палате, тогда еще не так сильно бомбили. А на следующий день схватки усилились – врач сказала, что сегодня должна родить.

Тем временем поступило указание срочно спустить всех в бомбоубежище.

По словам Ольги, в маленькой комнате хранили старые аппараты и технику в коробках. Между ними лежали матрасы, и некоторые женщины ночевали там с первого дня (с 24 февраля — ред.). В этой же комнате было около двух десятков человек, так что дышать всем было очень тяжело.

— Мне сказали выбирать место, потому что схватки должна была пережить там.

Гинеколог делал осмотр при всех. Никто, конечно, не заглядывал, но все равно было некомфортно.

Ольга рассказывает, что когда пришло время родов, ее подняли вверх, в палату.

— Бахкало очень сильно. Я до сих пор удивляюсь, как врачи могли работать в таких условиях. Меня каждый раз дергало, не так легко было сосредоточиться. Все, что я знала, вылетело из головы.

Так женщина с младенцем провели первую ночь после родов в бомбоубежище. Она говорит, что еды было мало, и ели преимущественно суп.

— Я пила чай и ела ложками сахар, чтобы хоть как-то поднять уровень глюкозы в крови.

Повезло, что у меня уже был второй ребенок: я понимала, что и как нужно делать.

Через несколько дней Ольгу выписали из больницы, она вернулась домой. Когда увидела новости, что будет сильная бомбардировка, сложила вещи и спустилась с семьей в подвал в соседнем доме.

Ребенок как родился, так ничего и не видел, кроме тех бомбоубежищ.

На следующий день семья уехала из Харькова. Мать решила с детьми ехать в Германию, искать безопасности там, так что с мужем ей пришлось попрощаться в Днепре.

— Мы сутки ехали поездом, пешком прошли километр до границы с Польшей, два дня жили в лагере для беженцев. Потом мой брат помог найти в Германии семью, которая согласилась приютить нас. С тех пор живем с ними в небольшом селении.

Ольга рассказывает, что в подвале роддома вела дневник, потому что это помогает справиться со стрессом.

— Уже в Германии на основе этих записей я создала небольшую книгу о том, как родила и как уезжала с детьми из Украины. Написала на английском, чтобы люди за границей узнали, что происходит здесь.

Женщина продает эту книгу на Amazon за несколько евро и надеется чуть-чуть заработать, ведь пока новорожденному малышу не будет хотя бы полгода, работать она не сможет.

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