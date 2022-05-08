Крым, предательство командира, переход на стандарты НАТО. История старшины флотилии ВМС ВСУ Андрея Иванова

Следуй за мной, делай как я: по такому принципу построена работа старшего мастер-старшины Андрея Иванова.

Он хотел стать офицером и даже подавал документы на поступление в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Но впоследствии передумал и решил встать на не менее ответственную сержантскую стезю.

Обратился в местный военкомат, где ему предложили служить на среднем десантном корабле Кировоград. Символически? Еще бы! Ведь парень родом именно из Кировоградской области, и отказаться от такого заманчивого предложения он просто не мог.

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Как все начиналось?

Осенью 2013-го Андрей прибыл в Крым и сразу стал командиром отделения управления зенитно-артиллерийской команды одной из боевых частей корабля. Молодому человеку доверили такую ​​ответственную должность неслучайно, потому что за его плечами уже был опыт срочной военной службы, во время которой он командовал отделением связи.

В конце концов, вся его дальнейшая военная служба связана с пребыванием на различных должностях в составе командного старшинского звена ВМС Украины. Для офицеров он настоящий помощник, для подчиненных старшин и матросов — настоящий командир, товарищ и пример образцовости.

Он не испугался, не предал Родину в отличие от своего бывшего “командира корабля” Владимира Хромченкова, который перешел на сторону врага и стал командиром рашистского ВДК Саратов. В 2014 году этот офицер-предатель погнался за длинным рублем, а в марте 2022-го в порту Бердянска вместе со своим Саратовым пошел ко дну после поражения корабля украинской ракетой… Оружие мести сработало.

Как говорит главный старшина флотилии ВМС, каждая украинская ракета найдет своего предателя.

Нет, не с него Андрей брал пример. Андрей совсем другой — смелый, порядочный и преданный Присяге, который с честью и в достаточно сложных условиях в апреле 2014 года вышел на Кировограде в Одессу из заблокированного российскими захватчиками озера Донузлав.

Российско-украинская война

Старший мастер-старшина Андрей Иванов на флоте более восьми лет. Начинал с командира отделения, занимал старшинский пост в управлении персоналом штаба ВМС. Два года был главным старшиной одного из дивизионов надводных кораблей, а в прошлом году стал главным старшиной флотилии.

Так случилось, что почти с начала его службы по контракту на страну рухнули сверхтяжелые испытания, связанные с российской военной агрессией. Сначала был захват Крыма, затем Донбасс, а 24 февраля текущего года началось широкомасштабное вторжение рашистов на всю территорию Украины.

Конечно, такие бурные и трагические события должны были вносить свои жизненно важные коррективы в процесс реформирования нашей отечественной армии и ее перестройки в современные НАТОвские стандарты.

Реформы диктовала война. И она наглядно показала, что именно сержанты и старшины являются скелетом этого войска, доказывая в боях свое мастерство успешно одобрять и реализовывать решения по оборонным и контрнаступательным действиям.

Роль младших командиров стала более весомой, и государство серьезно взялось за развитие современного сержантского корпуса.

Все это время она длится на виду старшего мастер-старшины Андрея Иванова. Он является не только очевидцем, но и непосредственным участником этого развития.

Поэтому интересно было узнать: в чем он видит роль младшего командного состава на этом отапливаемом войной этапе? Но каким должен быть современный сержант и старшина?

— На нашей земле уже восемь лет идет война. Представьте, какая, в отличие от мирного времени, ответственность ложится бременем на плечи офицеров.

Поэтому они не должны лишний раз отрываться от вопросов, связанных с соблюдением дисциплины, бытом, морально-психологическим состоянием в подразделении. Об этом должны заботиться сержанты и старшины. А офицеры должны быть сосредоточены на мобилизационном и боевом планировании, организации боевых действий, — делится своими мыслями Андрей.

Но чтобы реализовывать это на практике, офицер должен полностью доверять старшине. Видеть в нем своего настоящего помощника и человека, который, занимая первоначальную командную должность, находится на своем месте.

Взаимодействие между собой

По мнению старшего мастер-старшины Андрея Иванова, быть на своем месте — это проявлять постоянную заботу о подчиненных, знать их морально-деловые качества, углубляться в насущные проблемы матросов. Ну и, конечно, самому быть максимально подготовленным и постоянно помогать своим сослуживцам овладевать сложным корабельным делом.

— Матрос должен видеть в старшине не только командира, но и хорошего старшего товарища, которому всегда можно открыться.

Нельзя строить свою работу в подразделении только по принципу “я твой командир, ты мой подчиненный”, надо иметь с людьми доверительные отношения.

— Ко мне по любому совету может обратиться каждый матрос или старшина, и я всегда словом и делом приду на помощь, — рассказывает главный старшина флотилии ВМС Украины.

Его рабочий день достаточно насыщен. Каждое утро — совещание у командира флотилии. Затем работа на кораблях, в подразделениях.

Кроме обучения подчиненных правильному использованию оружия, технических средств и средств обеспечения живучести корабля, старший мастер-старшина Андрей Иванов особое внимание всегда уделяет личному общению с матросами и старшинами.

Обычно такое общение продолжается в непринужденной теплой атмосфере, например за чашкой кофе. Это психологический момент. Ведь именно в таких обстоятельствах человек становится более открытым для беседы и способен рассказать о своих неотложных проблемах, о которых при других обстоятельствах может умолчать.

Очень важно знать, что у человека на душе и на сердце. Это сплачивает коллектив в системе “командир-подчиненный”. Тем более что в стране — война, на нашу землю совершил нападение коварный русский враг.

— И воевать с ним должны в военном и морально-психологическом смысле подготовлены воины. Это залог успеха! Вся наша страна сегодня превратилась в единый фронт национального сопротивления.

На этом фронте отдельную и важную роль играют наши сержанты и старшины, в строю которых по принципу “следуй за мной, делай как я” достойно несет службу и главный старшина флотилии ВМС Украины старший мастер-старшина Андрей Иванов.

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