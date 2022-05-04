Україна

Перший ракетний удар по Закарпаттю: куди влучили загарбники і як ліквідовують наслідки

Світлана Ковбиця 05 Травня 2022, 00:01

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