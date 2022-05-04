Перший ракетний удар по Закарпаттю: куди влучили загарбники і як ліквідовують наслідки

Закарпаття зазнало першого з часів повномасштабного вторгнення Росії ракетного удару.
Ворог вночі влучив у залізничну електричну підстанцію у гірському селищі Воловець.
Пожежу загасили за лічені години. Наслідки ліквідовують досі.
На щастя, жертв немає. Нікого з людей не травмовано. На будівлях у радіусі 500 метрів повибивало вікна. Уламки ракети пошкодили припарковані поруч машини й знищили крівлю на десятках будинків.
Ударна хвиля пошкодила розподільчий газопровід, залишивши без газу майже 60 осель.
Наразі проводиться оцінка завданої шкоди. Представники військової адміністрації та територіальної громади долучаться до відновлення, — зазначає олова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Наразі проводиться оцінка завданої шкоди. Представники військової адміністрації та територіальної громади долучаться до відновлення, — зазначає олова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
За попередніми даними, поцілив ворог крилатою ракетою. В наслідок удари виникла пожежа. Вогонь рятувальники локалізували за 3 години.
Наразі в іншій частині країні, в Маріуполі, точаться важкі бої, однак захисники вийшли на зв’язок і розповіли про ситуацію на Азовсталі.