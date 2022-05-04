Первый ракетный удар по Закарпатью: куда попали захватчики и как ликвидируют последствия

Закарпатье испытало первый со времен полномасштабного вторжения России ракетный удар.
Враг ночью попал в железнодорожную электрическую подстанцию в горном поселке Воловец.
Пожар был потушен за считанные часы. Последствия ликвидируют по сей день.
К счастью, жертв нет. Никто из людей не травмирован. На зданиях в радиусе 500 метров выбило окна. Обломки ракеты повредили припаркованные рядом машины и уничтожили кровлю на десятках домов.
Ударная волна повредила распределительный газопровод, оставив без газа почти 60 домов.
Сейчас производится оценка причиненного ущерба. Представители военной администрации и территориальной обороны присоединятся к восстановлению, — отмечает олова Закарпатской ОВА Виктор Никита.
Сейчас производится оценка причиненного ущерба. Представители военной администрации и территориальной обороны присоединятся к восстановлению, — отмечает олова Закарпатской ОВА Виктор Никита.
По предварительным данным, поразил враг крылатой ракетой. В результате удары возник пожар. Огонь спасатели локализовали через 3 часа.
Сейчас в другой части страны, в Мариуполе, ведутся тяжелые бои, однако защитники вышли на связь и рассказали о ситуации на Азовстали.