Москва вимагає рублі за блакитне паливо — розповідаємо про “газову голку” РФ та реакцію Євросоюзу

Наприкінці березня Росія, яка продовжує шантажувати Захід відключенням газу, заявила: за блакитне паливо європейці тепер муситимуть платити рублями, а не доларами чи євро.

Відповідний указ підписав і президент Росії Володимир Путін. Що не так з цією ініціативою та чому країни ЄС неохоче ставляться до відкриття рахунків у банках країни-агресора — читай в нашому матеріалі.

Нова авантюра

Умови контрактування, за якими газ зараз постачається до країн Європи, було укладено кілька років тому, і, звісно, вони не передбачали сплату за блакитне паливо в рублях.

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Усі умови постачання газу чітко прописані, тож сплата за російський газ рублями є прямим порушенням умов договору.

Ультимативний механізм від РФ

Ухвалений в Росії механізм зобов’язує компанії мати два рахунки в російському Газпромбанку — в євро та рублях.

При цьому більшість країн наразі сплачують за газ в євро через рахунки у швейцарській “дочці” Газпромбанку.

Обхід санкцій

Речник Європейської комісії Ерік Маммер попередив: оплата газу в рублях є порушенням санкцій проти країни-агресора, передає Financial Times.

— Ми не можемо погодитися з тим, що компанії зобов’язані відкривати другий рахунок у рублях і що платіж буде завершеним лише тоді, коли його переведено в рублі, — заявив Маммер.

При цьому він наголосив:

Виконання указу Путіна є порушенням санкцій.

Усе тому, що сплата за газ у рублях передбачає залучення до операції Центробанку Росії, а це є порушенням санкцій, що накладені на російську фінансову систему.

У такий спосіб Москва прагне змусити європейські компанії самостійно обходити санкції проти Центробанку РФ.

Які країни відмовились платити за газ у рублях

Найбільші споживачі російського газу в Європі Німеччина та Франція заявили, що відмовляються платити за газ у рублях.

Таку ж позицію висловили й у Великій Британії, Польщі, Болгарії, Фінляндії.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав вимогу Росії “нездійсненною”. А прем’єр Словенії Янеза Яншу додав:

Я не думаю, що хтось у Європі знає, як виглядають рублі.

Загалом усі країни “великої сімки” (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) висловилися проти ініціативи сплачувати за газ у рублях.

Платити Росії рублями за газ не хоче навіть Азербайджан.

Країни, які підіграють Кремлю

За даними власних джерел агенції Bloomberg, чотири компанії Євросоюзу вже сплатили за поставки газу в рублях. Утім, про які саме країни йдеться, наразі невідомо.

При цьому з відкритих джерел відомо, що Угорщина та Молдова погодилися сплачувати за російський газ у рублях. Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своєю проросійською позицією, заявив, що для Будапешту не буде проблемою платити у рублях.

Експерти ж кажуть, навіть якщо ще кілька європейських країн зважаться платити Москві за газ рублями, це не покращить і не погіршить ситуацію на російському ринку фінансів.

Тож це лише чергове намагання Росії демонструвати силу, яке країни ЄС розцінюють, як стимул скоріше відмовлятися від російського газу та зіскочити з “газової голки”.

Нагадаємо, 28 квітня президент США Джо Байден заявив: Сполучені Штати не дозволять шантажувати союзників і партнерів газом і нафтою. США працюють спільно з Іраном, Кореєю та іншими країнами для того, щоб допомогти тим державам, які потерпають від російського газового шантажу.