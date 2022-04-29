Москва требует рубли за голубое топливо — рассказываем о “газовой игле” РФ и реакции Евросоюза

В конце марта Россия, которая продолжает шантажировать Запад отключением газа, заявила: за голубое топливо европейцы теперь будут платить рублями, а не в долларах или евро.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Что не так с этой инициативой и почему страны ЕС неохотно относятся к открытию счетов в банках страны-агрессора — читай в нашем материале.

Новая авантюра

Условия контрактования, по которым газ сейчас поставляется в страны Европы, были заключены несколько лет назад, и, естественно, они не предусматривали оплату за голубое топливо в рублях.

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Все условия поставки газа четко прописаны, поэтому уплата за российский газ рублями является прямым нарушением условий договора.

Ультимативный механизм от РФ

Принятый в России механизм обязывает компании иметь два счета в российском Газпромбанке — в евро и рублях.

При этом большинство стран сейчас платят за газ в евро через счета в швейцарской “дочке” Газпромбанка.

Обход санкций

Представитель Европейской комиссии Эрик Маммер предупредил: оплата газа в рублях является нарушением санкций против страны-агрессора, передает Financial Times.

— Мы не можем согласиться с тем, что компании обязаны открывать второй счет в рублях и что платеж будет завершен только тогда, когда он будет переведен в рубли, — заявил Маммер.

При этом он подчеркнул:

Выполнение указа Путина является нарушением санкций.

Все потому, что уплата за газ в рублях предполагает привлечение к операции Центробанка России, а это нарушение санкций, наложенных на российскую финансовую систему.

Таким образом Москва стремится заставить европейские компании самостоятельно обходить санкции против Центробанка РФ.

Какие страны отказались платить за газ в рублях

Крупнейшие потребители российского газа в Европе Германия и Франция заявили, что отказываются платить за газ в рублях.

Такую же позицию высказали и в Великобритании, Польше, Болгарии, Финляндии.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал требование России “невыполнимым”. А премьер Словении Янеза Яншу добавил:

Я не думаю, что кто-нибудь в Европе знает, как выглядят рубли.

В целом все страны “большой семерки” (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) высказались против инициативы платить за газ в рублях.

Платить России за газ в рублях не желает даже Азербайджан.

Страны, подыгрывающие Кремлю

По данным собственных источников агентства Bloomberg, четыре компании Евросоюза уже заплатили за поставки газа в рублях. Впрочем, о каких именно странах идет речь пока неизвестно.

При этом из открытых источников известно, что Венгрия и Молдова согласились платить за российский газ в рублях. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, заявил, что для Будапешта не будет проблемой платить в рублях.

Тем временем эксперты говорят, даже если еще несколько европейских стран решат платить Москве за газ рублями, это не улучшит и не усугубит ситуацию на российском финансовом рынке.

Это лишь очередная попытка России демонстрировать силу, которую страны ЕС расценивают скорее как стимул отказаться от российского газа и соскочить с “газовой иглы”.

Напомним, 28 апреля президент США Джо Байден заявил: Соединенные Штаты не позволят шантажировать союзников и партнеров газом и нефтью. США работают совместно с Ираном, Кореей и другими странами для того, чтобы помочь государствам, которые страдают от российского газового шантажа.