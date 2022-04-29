Мир

Москва требует рубли за голубое топливо — рассказываем о “газовой игле” РФ и реакции Евросоюза

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 29 апреля 2022, 12:00
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