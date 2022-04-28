Путин никогда не сможет доминировать в Украине — о чем рассказал Джо Байден на брифинге

Соединенные Штаты Америки являются одной из стран, которые последовательно и мощно помогают нашему государству на всех фронтах войны против России. 28 апреля президент США Джо Байден выступил с заявлением о ситуации в Украине. Читай, о чем он говорил.

Ускорение предоставления военной помощи

Каждый день Украина платит за эту борьбу ценой жизней своих людей, поэтому мы должны продолжать оказывать Украине военную помощь, технику, боеприпасы для того, чтобы они могли спасти жизнь и продолжать сопротивляться, — сказал Байден.

Он также подчеркнул, что помощь должна поступать как можно быстрее, потому что от этого зависит цена этой войны.

США уже отправили Украине тысячи противокорабельных, противоракетных средств, радиолокационные системы, более 50 миллионов боеприпасов, 10 противобронированных систем на каждый российский танк. Америка продолжает предоставлять нам критически важные разведданные.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Однако президент США уточнил, что его страна не воюет с Россией, поэтому не будет посылать американских военных в Украину.

Новый пакет финансовой помощи

По словам Байдена, он направил в Сенат запрос на 33 млрд долларов для помощи Украине. Они пойдут на:

артиллерию, бронетехнику, а также противотанковые системы и зенитные комплексы;

гуманитарную помощь Украине и партнерам, приютившим украинских беженцев;

помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;

обмен разведывательными данными;

поддержку в производстве боеприпасов;

помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также на защиту Украины от химических, биологических и “грязных” бомб;

дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.

Изъятие имущества российских олигархов

Глава США также заявил, что на этой неделе направит в Конгресс инициативу, позволяющую изымать имущество российских олигархов и направлять полученные средства на ликвидацию ущерба, нанесенного Украине.

Я направляю в Конгресс целый пакет предложений, направленный на противодействие российским олигархам. Мы сделаем все, чтобы лишить их денег, которые они накопили. Эти их роскошные дома, недвижимость — то, что принадлежит путинской клептократии.

Поддержка стран-партнеров

Байден рассказал, что Россия шантажирует союзников США в Европе, в частности, Болгарию и Польшу, прекращением поставки газа и нефти и использует свои энергетические угрозы как оружие.

Мы не позволим шантажировать наших союзников и партнеров газом и нефтью. Мы работаем с Ираном, Кореей и другими странами для того, чтобы помочь государствам, которые страдают от российского шантажа. Агрессия и угрозы не победят, — подчеркнул он.

Что касается заявления России о том, что те воюют якобы не только против Украины, но и против НАТО, президент США ответил, что это свидетельствует об их отчаянии из-за поражения. В то же время, он призвал всех воздержаться от слов о возможности применения ядерного оружия, назвав такие высказывания “безответственными”.

В общем, месседж Джо Байдена простой и четкий — США продолжат делать все ради победы Украины, а страна-агрессор Россия получит свое наказание.

В прошлом мы извлекли важный урок: если диктаторы не платят за свою агрессию, они вызывают еще больше агрессии, боли и страданий. Они продолжают продвигаться… Путин никогда не сможет доминировать в Украине.

26 апреля состоялось заседание министров обороны 40 стран мира на авиабазе Рамштайн в Германии. Там говорили о предоставлении военной помощи для Украины. Читай, какой будет финансовая помощь США.