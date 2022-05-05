Из Приднестровья увеличился выезд молодых мужчин — как Молдова реагирует на угрозу со стороны России

Несколько дней назад издание The Times написало, что Москва готовится к нападению на Молдову. Полномочный Посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко рассказал в эфире телемарафона, изменилась ли ситуация в стране после этого.
— На бытовом уровне изменений не наблюдается. В то же время некоторые журналисты, перепечатав эту новость, стали задавать вопросы.
Реакция молдавских должностных лиц сводится к тому, что они призывают сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться на провокации, — рассказывает Шевченко.
Посол Украины в Молдове рассказал, что сейчас увеличился выезд молодых мужчин из Приднестровья. Это связано со слухами о возможной мобилизации, хотя лидер непризнанной администрации в Тирасполе говорил, что не намерен проводить подобную кампанию.
Но ведь мы понимаем, что сегодня таких планов нет, а завтра они могут появиться.
Но ведь мы понимаем, что сегодня таких планов нет, а завтра они могут появиться.
По мнению Шевченко, цель России состоит в нагнетании нервозности. Ведь в Молдове существует очень мощная пророссийская оппозиция. Там продолжают работать российские СМИ, хотя и в ограниченном формате.
А еще страна на 100% зависит от снабжения газа и электричества от России. Но, несмотря на это, Молдова стала активнее помогать Украине в войне. Например, государство собирается отправить в Украину своих саперов для разминирования освобожденных от рашистов территорий.
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Чтобы продемонстрировать свою “силу”, Россия требует платить за газ рублями, шантажируя Европу. Молдова и Венгрия уже согласились на это новое условие, нарушающее санкции против РФ. Читай, как отреагировали на ультиматум Москвы другие страны ЕС.