Из Приднестровья увеличился выезд молодых мужчин — как Молдова реагирует на угрозу со стороны России

Несколько дней назад издание The ​​Times написало, что Москва готовится к нападению на Молдову. Полномочный Посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко рассказал в эфире телемарафона, изменилась ли ситуация в стране после этого.

Как Молдова отреагировала на новость о возможном вторжении России

— На бытовом уровне изменений не наблюдается. В то же время некоторые журналисты, перепечатав эту новость, стали задавать вопросы.

Реакция молдавских должностных лиц сводится к тому, что они призывают сохранять спокойствие и ни в коем случае не поддаваться на провокации, — рассказывает Шевченко.

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Возможна ли мобилизация в непризнанном Приднестровье

Посол Украины в Молдове рассказал, что сейчас увеличился выезд молодых мужчин из Приднестровья. Это связано со слухами о возможной мобилизации, хотя лидер непризнанной администрации в Тирасполе говорил, что не намерен проводить подобную кампанию.

Но ведь мы понимаем, что сегодня таких планов нет, а завтра они могут появиться.

По мнению Шевченко, цель России состоит в нагнетании нервозности. Ведь в Молдове существует очень мощная пророссийская оппозиция. Там продолжают работать российские СМИ, хотя и в ограниченном формате.

А еще страна на 100% зависит от снабжения газа и электричества от России. Но, несмотря на это, Молдова стала активнее помогать Украине в войне. Например, государство собирается отправить в Украину своих саперов для разминирования освобожденных от рашистов территорий.

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