Анатолій Шарій — все! Проросійський блогер та пропагандист затриманий в Іспанії

Учора, 4 травня, в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Служба безпеки України.
Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців, — зазначає СБУ.
Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців, — зазначає СБУ.
СБУ підозрює блогера у порушенні двох статей Кримінального кодексу України:
За словами слідчих СБУ, Шарій шкодив національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.
Низка експертних досліджень доводять, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру.
Низка експертних досліджень доводять, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру.
Зараз тривають усі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.
Раніше СБУ спіймали нардепа й колаборанта Віктора Медведчука. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла, що чекає на російських військових злочинців, а також якою буде доля Медведчука.