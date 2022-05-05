Анатолій Шарій — все! Проросійський блогер та пропагандист затриманий в Іспанії

Учора, 4 травня, в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців, — зазначає СБУ.

У чому підозрюють Шарія

СБУ підозрює блогера у порушенні двох статей Кримінального кодексу України:

ст. 111 (Державна зрада);

ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За словами слідчих СБУ, Шарій шкодив національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що він діяв на замовлення іноземних структур.

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Низка експертних досліджень доводять, що в інтерв’ю та виступах Шарія наявні факти його підривної діяльності проти України. Минулого року йому було оголошено про підозру.

Зараз тривають усі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

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