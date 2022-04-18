Обміняти колаборанта на захисників і мешканців Маріуполя: Медведчук звернувся до президентів України та РФ

Поки його дружина звертається до всіх, кого її зіпсований пропагандою мозок може згадати, від президентів держав до звичайних громадян, народну творчість уже не зупинити.

Водночас нардеп і найбільш відомий колаборант Віктор Медведчук, який нещодавно був затриманий працівниками СБУ, записав своє відео не без допомоги спецпризначенців. Вони, як виявилось, не лише гарно фотографують, але й відео знімають непогано.

Віктор Медведчук звернувся до президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя.

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Хочу звернутися до президента Російської Федерації Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які перебувають там на сьогоднішній день і не мають можливості виходу через гуманітарні коридори.

Чи відбудеться обмін та чи захоче визволяти з полону свого кума російський диктатор, наразі невідомо нікому. Як і про все інше, що відбувається у його хворій голові.

Оскільки раніше офіційні представники російської сторони наголошували, що Медведчук не є громадянином РФ і вони не можуть його забрати.

Насправді ж це означає, що такі улюблені нардепом окупанти тепер не лише не хочуть його бачити, але їм просто байдуже на долю не надто вірного обом державам прихвосня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дружини бійців з полку Азов вирвалися з блокадного Маріуполя.