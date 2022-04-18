Обменять коллаборанта на защитников и жителей Мариуполя: Медведчук обратился к президентам Украины и РФ

Пока его жена обращается ко всем, кого ее испорченный пропагандой мозг может вспомнить, от президентов государств до обычных граждан, народное творчество уже не остановить.

В то же время нардеп и самый известный коллаборант Виктор Медведчук, недавно задержанный работниками СБУ, записал свое видео не без помощи спецназовцев. Они, как оказалось, не только хорошо фотографируют, но и видео снимают неплохо.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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Хочу обратится к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности выхода через гуманитарные коридоры.

Однако произойдет ли обмен и захочет ли освобождать из плена своего кума российский диктатор, пока неизвестно никому. Как и все остальное, что происходит в его больной голове.

Поскольку ранее официальные представители российской стороны отмечали, что Медведчук не гражданин РФ и они не могут его забрать.

На самом же деле это означает, что столь любимые нардепом оккупанты теперь не только не хотят его видеть, но им просто все равно на судьбу не слишком верного обоим государствам прихвостня.

Напомним, ранее мы рассказывали, как супруги бойцов из полка Азов вырвались из блокадного Мариуполя.