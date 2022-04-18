Украина

Обменять коллаборанта на защитников и жителей Мариуполя: Медведчук обратился к президентам Украины и РФ

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 апреля 2022, 14:32

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Обменять коллаборанта на защитников и жителей Мариуполя: Медведчук обратился к президентам Украины и РФ
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0:04:12
Побудували тимчасову переправу у ст
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