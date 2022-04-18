С сединой на висках: как жены бойцов из полка Азов вырвались из блокадного Мариуполя

История невероятного мужества и преданности двух девушек, месяц пробывших в оккупированном Мариуполе.

Однако, когда сумели оттуда выбраться, им не стало спокойнее. Там, в городе, остались их мужья. Они в полку Азов защищают город.

Как и всех, девушек война застала 24 февраля. Когда узнали, что в первый же день от снаряда погиб четырехлетний ребенок, то поняли — происходит что-то страшное и выходить из укрытия точно не стоит.

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Люди умирали в подвалах от сердечных приступов, воду приходилось собирать с крыши. Когда российские оккупанты подожгли дом, чтобы “выкурить” мирных жителей из укрытия, то не осталось практически ничего из того, что были необходимо для существования.

Выбраться из оккупированного города девушкам удалось чудом — случайно встретили мужчину, который ехал в Запорожье и помог им. Уже со временем, когда добрались в безопасное место, одна из них заметила — волосы отрастают седыми.

Там, в оккупации, у обоих остались семьи и любимые мужчины. Оба — собратья. В полку Азов обороняют сейчас Мариуполь.

Где сейчас их мужчины, как они, девушки не знают. Связи с ними нет. Однако они продолжают ждать и больше всего мечтают обнять своих любимых.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 18 апреля утро началось с обстрелов сразу в трех регионах — Киевская, Днепропетровская и Львовская области оказались под ударом.