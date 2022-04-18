З сивиною на скронях: як дружини бійців з полку Азов вирвалися з блокадного Маріуполя

Історія неймовірної мужності й відданості двох дівчат, які місяць пробули в окупованому Маріуполі.

Проте, коли зуміли звідти вибратися, їм не стало спокійніше. Бо там, у місті, залишилися їхні чоловіки. Вони у полку Азов обороняють місто.

Як і всіх, дівчат війна застала 24 лютого. Коли дізнались, що у перший же день від снаряда загинула чотирирічна дитина, то зрозуміли — відбувається щось страшне і виходити з укриття точно не варто.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Люди помирали у підвалах від серцевих нападів, воду доводилося збирати з даху. Коли російські окупанти підпалили будинок, щоб “викурити” мирних жителів з укриття, то не залишилось практично нічого з того, що необхідно для існування.

Вибратися з окупованого міста дівчатам вдалося дивом — випадково зустріли чоловіка, який рушав до Запоріжжя і допоміг їм виїхати. Вже згодом, коли дісталися в безпечне місце, одна з них помітила — волосся відростає сивим.

Там, в окупації, в обох лишилися родини та кохані чоловіки. Обоє — побратими. У полку Азов обороняють зараз Маріуполь.

Де зараз їхні чоловіки, як вони, дівчата не знають. Зв’язку з ними немає. Проте вони продовжують чекати та понад усе мріють обійняти своїх коханих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що 18 квітня ранок почався з обстрілів одразу в трьох регіонах — Київська, Дніпропетровська та Львівська області виявились під ударом.