Про Маріуполь, озброєння ЗСУ та гарантії безпеки від партнерів — велике інтерв’ю Зеленського

Сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю українським ЗМІ про нинішню ситуацію в Маріуполі та її перспективи, постачання зброї нашим військовим та які складнощі є у можливому підписанні договору з партнерами про гарантії безпеки для України.

Маріуполь. Ситуація дуже складна

— Заблоковані наші військові, заблоковані поранені. Там гуманітарна криза, немає їжі, немає води, немає медикаментів. Однак хлопці захищаються.

Ми їм вдячні, але однієї подяки замало, тому тривають перемовні процеси. Довіри до російських перемовників щодо Маріуполя, відверто кажучи, немає. Ми домовлялися, що будуть гуманітарні коридори, посередником яких була Туреччина й особисто президент Ердоган.

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Хотіли забрати через Бердянськ поранених, вбитих, наших жінок та дітей, але Росія відмовилась. Утім ми на зв’язку з хлопцями, які на заблокованому заводі (Азовсталь — ред.). Ми підтримуємо їх, чим можемо. Вони знають, що виконують одну з найпотужніших місій на сьогодні.

Так ворог їх боїться, що кількість ворога перевищує в шість разів, а техніка окупантів — у десятки разів. Є кілька кіл блокування Маріуполя.

Для вирішення ситуації в Маріуполі нам, по-перше, потрібне потужне озброєння, яке можуть дати як країни Європейського Союзу, так і США.

По-друге, це питання перемовин. Ми розуміємо, що необхідний режим припинення вогню хоча б на території півдня та Маріуполя для того, щоб зробити певні гуманітарні кроки, але це залежить від бажання РФ.

Прискорення постачання озброєння для України важливе

— На початку війни країни не дуже хотіли надавати нам зброю. Проте коли їхній народ натиснув на політиків, то керманичі держав почали змінювати своє ставлення та давати нам зброю.

Варто розуміти, що від того моменту, коли політики кажуть: “Ми вирішили постачати зброю в Україну” до моменту, коли ця зброя вже на озброєнні українських військових, може пройти 2-3 тижні. Це довгий процес.

Тому прискорення постачання озброєння — дуже важливий момент. Ми отримуємо мало зброї, я вважаю. Росія ж вважає, що ми отримуємо дуже багато. Сьогодні США, Велика Британія, Польща та ще деякі країни непогано нас підтримують, але можуть робити це сильніше.

Хто готовий надати Україні гарантії безпеки

— На сьогодні демонстрація готовності є від Великої Британії, США, Туреччини, Італії, Польщі, Франції, Німеччини, окремо від Євросоюзу. Цей процес ще “живий”. Я думаю, ми отримаємо відповідь від 5-7 країн уже за тиждень.

Складність полягає в тому, що ми хочемо отримати й що нам готові надати. Я відчуваю, що в нас не буде питань з постачанням будь-якої зброї, санкційною політикою, проте нас чекають питання саме про військові гарантії захисту.

Повне інтерв’ю дивися у відео.

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