Полонені, поранені та втрачені назавжди герої: Зеленський озвучив втрати серед українських бійців

Ми радіємо втратам ворога, проте серце розривається від звістки про кожного українського воїна, який поклав своє життя за нашу свободу.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському каналу CNN розповів, що загалом від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ втратили від 2,5 до 3 тис. військових. Крім того, ще близько 10 тисяч осіб отримали поранення.

На противагу вони встигли знищити близько 20 тисяч окупантів, які прийшли на нашу землю вбивати насамперед мирних людей.

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Наразі неможливо встановити скільки загинуло цивільних, оскільки частина українських територій тимчасово окупована і дізнатись страшну правду нам доведеться лише згодом.

– Про мирних жителів говорити дуже складно, адже південь нашої країни, де блокуються селища та міста – Херсон, Бердянськ, Маріуполь і далі на схід, і район на схід від Волновахи – ми просто не знаємо, скільки людей загинуло в тих районах, які зараз заблоковані, – зазначив Зеленський.

Якщо втрати ворога серед військових і переважають, то за кількістю військовополонених ми, на жаль, із ворогом на рівних.

У нас близько 700 їхніх військовополонених і у них близько 700 наших військових.

Крім того, окупанти фактично викрадають мирне населення та тримають людей на території РФ примусово й абсолютно незаконно. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона наголосила: ставлення до полонених з боку України та Росії порівнювати неможливо, адже окупанти не дотримуються Женевської конвенції про поводження з полоненими.

Нашим військовим у полоні просто доводиться у прямому сенсі виживати.

Крім того, росіяни не дотримуються поданих списків, які створюють для обміну військовополоненими. Натомість вони обирають самі тих, кого відпустити, а кого катувати й далі.

Ірина Верещук заявляє, що попри це, нам потрібно набратися терпіння й сили, особливо родичам полонених, оскільки Україна працює над поверненням кожного.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр розповіла про загрозу ядерного удару, битву за Донбас та помсту за знищений крейсер “Москва”.