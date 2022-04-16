Пленные, раненые и потерянные навсегда герои — Зеленский озвучил потери украинских военных

Мы радуемся потерям врага, однако сердце разрывается от новости о смерти каждого украинского воина, который отдал свою жизнь за нашу свободу.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу CNN рассказал, что с начала полномасштабного вторжения погибли от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих ВСУ. Кроме того, еще около 10 тысяч получили ранения.
Однако они сумели уничтожить около 20 тысяч оккупантов, которые пришли на нашу землю убивать в первую очередь мирных людей.
Пока невозможно установить, сколько погибло гражданских, поскольку часть украинских территорий временно оккупирована и узнать страшную правду нам придется лишь впоследствии.
– О мирных жителях говорить очень сложно, ведь юг нашей страны, где блокируются поселки и города – Херсон, Бердянск, Мариуполь и дальше к востоку, и район к востоку от Волновахи – мы просто не знаем, сколько людей погибло в тех районах, которые сейчас заблокированы, – отметил президент.
Если потери среди вражеских военных превосходят наши, то по количеству военнопленных мы, к сожалению, с врагом на равных.
Сейчас у нас около 700 военнопленных РФ и у них около 700 наших военных.
Сейчас у нас около 700 военнопленных РФ и у них около 700 наших военных.
Кроме того, оккупанты фактически похищают мирное население и удерживают людей на территории РФ принудительно и абсолютно незаконно. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Она подчеркнула, что отношение к пленным со стороны РФ и Украины сравнивать невозможно, поскольку оккупанты не придерживаются Женевской конвенции об обращении с пленными.
Нашим военным в плену приходится в прямом смысле выживать.
Нашим военным в плену приходится в прямом смысле выживать.
Кроме того, россияне не придерживаются предоставленных списков для обмена военнопленными. Они выбирают тех, кого готовы отпустить и не обменивают тех, кого хотят пытать и дальше.
Ирина Верещук заявляет, что несмотря на это нам нужно набраться терпения и сил, особенно родным военнопленных, поскольку Украина работает над возвращением каждого.
Напомним, ранее Анна Маляр рассказала об угрозе ядерного удара, битве за Донбасс и мести за уничтоженный крейсер “Москва”.