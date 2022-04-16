О Мариуполе, вооружении ВСУ и гарантиях безопасности от партнеров — большое интервью Зеленского

Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским СМИ о нынешней ситуации в Мариуполе и ее перспективах, поставках оружия нашим военным и какие сложности есть в возможном подписании договора с партнерами о гарантиях безопасности для Украины.

Мариуполь. Ситуация очень сложная

— Заблокированы наши военные, заблокированы раненые. Там гуманитарный кризис, нет пищи, нет воды, нет медикаментов. Однако ребята защищаются.

Мы им благодарны, но одной благодарности мало, поэтому продолжаются переговорные процессы. Доверия к российским переговорщикам по Мариуполю, если честно, нет. Мы договаривались, что будут гуманитарные коридоры, посредником которых была Турция и лично президент Эрдоган.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Хотели забрать через Бердянск раненых, убитых, наших женщин и детей, но Россия отказалась. Впрочем, мы на связи с ребятами, которые на заблокированном заводе (Азовсталь — ред.). Мы поддерживаем их, чем можем. Они знают, что выполняют одну из самых мощных миссий на сегодняшний день.

Так враг их боится, что количество врага превышает в шесть раз, а техника оккупантов — в десятки раз. Есть несколько кругов блокировки Мариуполя.

Для решения ситуации в Мариуполе нам, во-первых, необходимо мощное вооружение, которое могут дать как страны Европейского Союза, так и США.

Во-вторых, это вопрос переговоров. Мы понимаем, что необходим режим прекращения огня хотя бы на территории юга и Мариуполя для того, чтобы предпринять некоторые гуманитарные шаги, но это зависит от желания РФ.

Ускорение поставок вооружения для Украины важно

— В начале войны страны не очень-то хотели предоставлять нам оружие. Однако когда их народ нажал на политиков, руководители государств начали менять свое отношение и давать нам оружие.

Следует понимать, что с того момента, когда политики говорят: “Мы решили поставлять оружие в Украину” до момента, когда оружие уже на вооружении украинских военных, может пройти 2-3 недели. Это долгий процесс.

Поэтому ускорение поставок вооружения очень важный момент. Мы получаем мало оружия, я считаю. Россия же считает, что мы получаем очень много. Сегодня США, Великобритания, Польша и некоторые страны неплохо нас поддерживают, но могут делать это сильнее.

Кто готов предоставить Украине гарантии безопасности

— На сегодня демонстрация готовности есть от Великобритании, США, Турции, Италии, Польши, Франции, Германии, отдельно от Евросоюза. Этот процесс еще “живой”. Я думаю, мы получим ответ от 5-7 стран уже через неделю.

Сложность состоит в том, что мы хотим получить и что нам готовы предоставить. Я чувствую, что у нас не будет вопросов с поставкой какого-либо оружия, санкционной политикой, однако нас ждут вопросы именно о военных гарантиях защиты.

Полное интервью смотри в видео.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, возрастут ли тарифы на электроэнергию в Украине в 2022 году.