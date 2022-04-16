Возрастут ли тарифы на электроэнергию в ближайшие полгода — отвечает президент

Тарифы на электроэнергию для украинцев останутся неизменными как минимум в течении полгода. Речь идет о большинстве потребителей, которые потребляют до 250 кВт/ч в месяц.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении.

Для большинства украинцев тариф составит 1,44 грн за кВт/ч. Такая цена сохранится до осени. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Продолжаем минимум на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для потребителей до 250 киловатт. Это 80% наших граждан, – сообщил Владимир Зеленский.

Кроме того, он отметил, что несмотря на все вызовы отопительный сезон был успешным, а тарифы не выросли.

— Сезон проведен успешно несмотря ни на что…Веерных отключений не было. Поставки не срывались даже в военное время, – заявил глава государства.

Правительство уже раздумывает о закупке угля и газа для следующего отопительного сезона.

Напомним, ранее мы рассказывали, отключат ли воду, свет и газ за неуплату во время войны. Впрочем, правительство просит всех, кто продолжает работать и у кого есть финансовая возможность продолжать платить за коммунальные услуги, поскольку это существенная помощь Украине и нашему бюджету.